Formatori esterni e fondi sprecati al “Ruggi” di Salerno: Polichetti (Udc) chiede le dimissioni del manager D’Amato

A seguito della decisione dell’Azienda ospedaliera di secondo livello “San

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno di spendere 3 mila euro per

invitare formatori esterni a tenere corsi sull’emergenza ostetrica,

emergono perplessità e critiche da parte di diversi esponenti del settore

sanitario. In questo contesto, Mario Polichetti, responsabile nazionale Udc

per il comparto Sanità, ha espresso un duro giudizio sulla gestione

dell’azienda da parte del manager pensionato Vincenzo D’Amato, chiedendone

le dimissioni immediate.

«È inconcepibile che un’azienda ospedaliera di secondo livello, dotata di

professionisti altamente qualificati e di un reparto ostetrico di

comprovata eccellenza, si affidi a personale esterno per formare i propri

operatori su tematiche che già padroneggiano», ha dichiarato Polichetti.

«Questo spreco di risorse è un’offesa non solo ai medici e agli operatori

sanitari che ogni giorno si distinguono per la loro competenza, ma anche ai

cittadini, che meritano una gestione più oculata e responsabile dei fondi

pubblici».

Il responsabile Udc ha inoltre evidenziato come questa scelta sia

sintomatica di una gestione poco attenta alle reali esigenze dell’ospedale

e dei suoi professionisti. «Se i vertici aziendali non sono in grado di

riconoscere il valore interno del proprio personale, significa che manca

una visione strategica e organizzativa. Questo episodio è solo l’ultimo di

una serie di scelte discutibili che mettono in luce l’inadeguatezza del

management», ha aggiunto.

Polichetti non si è limitato alla critica, ma ha anche chiesto un

intervento deciso: «Alla luce di quanto accaduto, chiedo le dimissioni

immediate del manager Vincenzo D’Amato. Non possiamo più permettere che

decisioni di questo tipo penalizzino la credibilità e l’operatività di

un’azienda ospedaliera che rappresenta un punto di riferimento per il

territorio».

Il comunicato si conclude con un appello alle istituzioni regionali e

nazionali, affinché si intervenga per garantire una gestione più

trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche nel settore sanitario.

«Non è solo una questione economica, ma di rispetto per chi lavora in

queste strutture e per i pazienti che vi si affidano», ha concluso

Polichetti.

