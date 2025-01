FDI ABRUZZO, AL VIA STAGIONE CONGRESSI CIRCOLI COMUNALI

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 FDI: IN ABRUZZO AL VIA STAGIONE CONGRESSI CIRCOLI COMUNALI

Sigismondi “Importante fase di confronto e partecipazione con elezione dei presidenti e dei coordinamenti cittadini”.

“Fratelli d’Italia Abruzzo dà ufficialmente il via alla stagione congressuale dei circoli comunali, un’importante fase di confronto e dibattito interno che segna un momento di grande partecipazione per i nostri iscritti”.

Lo annuncia il coordinatore regionale, senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Dopo i congressi provinciali dello scorso anno- prosegue – è ora il turno dei comunali che prenderanno il via già dalla prossima settimana. Si tratta di un percorso determinante per eleggere i presidenti dei circoli ed i coordinamenti cittadini, contribuendo così alla crescita del partito sul territorio. La fase congressuale comunale – commenta Sigismondi – è infatti un momento fondamentale per la vita del partito, in cui ogni iscritto ha l’opportunità di contribuire attivamente non solo all’elezione della classe dirigente ma anche a disegnare le linee programmatiche a livello locale. Fratelli d’Italia vuole ascoltare e chiamare i propri iscritti ad essere sempre più protagonisti di questa fase, dando così un esempio concreto di come un partito possa crescere attraverso il confronto e la condivisione”, conclude il senatore.

Di seguito il programma dei congressi che si terranno nei capoluoghi di provincia e nei comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

• Pescara: domenica 26 gennaio, ore 15:30, auditorium Leonardo Petruzzi, Via delle Caserme.

• Chieti: domenica 9 febbraio, ore 10:00, sala del Consiglio provinciale, corso Marrucino, 97.

• Teramo: sabato 15 febbraio, ore 9:00, Hotel Sporting, via Alcide De Gasperi, 41.

• L’Aquila: domenica 16 febbraio, ore 10:00, auditorium dell’ANCE, via De Gasperi, 60.

• Montesilvano: domenica 23 febbraio, ore 15:30, sala Congressi Hotel Sea Lion, via Aldo Moro, 65.

Seguirà la programmazione dei congressi comunali per gli altri comuni.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica