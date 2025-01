(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 Treni: Lega, nessuna lezione da Paita

Roma, 14 gen. – “Mentre in Sardegna la sinistra non è stata in grado nemmeno di rispettare la legge sui rendiconti della campagna elettorale, la renziana Paita nella sua Liguria non si è neppure presentata alle elezioni regionali per mancanza di sostenitori. Da loro, nessuna lezione su come gestire trasporti e infrastrutture”.

Così i deputati della Lega in commissione Trasporti.