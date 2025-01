DAI COMUNI – Comunicato stampa Comune di Pianoro: Galaverna 2025, a Pianoro domenica 19 Gennaio

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

GALAVERNA 2025

19 GENNAIO 2025 – PIANORO BO

La tradizionale Galaverna, la passeggiata ludico-motoria non competitiva che unisce sport, natura e convivialità, torna per la sua 53ª edizione domenica 19 gennaio 2025. Un appuntamento imperdibile per famiglie, scuole e appassionati di attività all’aria aperta.

La partenza è alle 9.00 dal Centro Arcipelago in via Resistenza 201, Pianoro. I gruppi scolastici partiranno invece alle 9.05.

I partecipanti potranno scegliere tra quattro percorsi: uno soft di 3,5 km, un percorso medio di 10 km, uno più impegnativo di 16 km, e il più lungo di 20 km, tutti immersi nelle affascinanti colline Pianoresi, tra strade asfaltate e suggestivi sentieri sterrati. Lungo il percorso e all’arrivo non mancheranno punti ristoro per rifocillarsi.

Si tratta di un evento di forte richiamo per l’intera Città Metropolitana. Il Sindaco Luca Vecchiettini pone l’accento sull’importanza di questa manifestazione specialmente per il suo legame con il territorio. “La Galaverna è un simbolo della nostra comunità, un evento che valorizza il territorio e il piacere di stare insieme”, ha dichiarato il Sindaco Luca Vecchiettini. “Invitiamo tutti a partecipare per scoprire i meravigliosi paesaggi dei Colli Pianoresi e vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere”.

Anche l’Assessore allo Sport, Daniel Bertarelli, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni: “Un evento di questa portata non sarebbe possibile senza il prezioso supporto delle realtà locali, dai volontari alle aziende main sponsor quali BCC Felsinea, F.lli Iaria Impresa Edile e Punto M. Pianoro si conferma una città che crede nello sport come momento di condivisione”.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Pianoro in collaborazione con Avis Pianoro e Proloco Pianoro, gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna | Sport Valley Emilia-Romagna, della Città Metropolitana di Bologna e del CONI – Comitato Regionale Emilia-Romagna.

È inoltre supportata da UISP sportpertutti Atletica Leggera –Comitato Bologna, Pubblica Assistenza Pianoro, Corpo Volontario Protezione Civile, Aisa, Gams Ristorazione collettiva, S.M.A. Antincendio, Villa Giulia, Forno Tattini, Conad City Rastignano, Centro Attiva.

Il contributo organizzativo è di 2,50 euro per i gruppi che si iscrivono entro venerdì, mentre per i singoli e i gruppi che si iscrivono il sabato e la domenica il costo è di 3,00 euro.

La maglietta ufficiale della gara è disponibile con un contributo di 10 euro e tutti i proventi extra saranno donati alle associazioni, Associazione Clown 2.0 Odv e Teniamoci per mano Onlus, le quali quotidianamente portano nelle corsie degli ospedali, delle case famiglia e delle rsa un sorriso, in situazioni complicate, dove ci sono le persone più fragili, le quali hanno bisogno di un supporto. per mano Onlus

La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

Gli strumenti di comunicazione ruotano intorno al sito istituzionale http://www.comune.pianoro.bo.it, ai canali social (Facebook e Instagram) del Comune di Pianoro e Comune di Pianoro Eventi Culturali.