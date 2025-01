Codacons su Ferrovie: da inizio anno 104 interruzioni e ritardi

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

14 gennaio 2025

FERROVIE: GUASTO LINEA ELETTRICA A ROMA TERMINI, CIRCOLAZIONE SOSPESA

CODACONS: SALE A 104 CASI IL BILANCIO DI INTERRUZIONI E PROBLEMI SULLA RETE

FERROVIARIA DA INIZIO ANNO. SI APRA TAVOLO CON I CONSUMATORI

Ancora problemi oggi sulla rete ferroviaria italiana. Dopo i disagi legati

al maltempo nel sud Italia che ha portato a sospensioni dei collegamenti e

ritardi dei treni, si aggiunge oggi un nuovo problema tecnico presso il nodo

di Roma Termini che dalle ore 18 circa ha determinato l’interruzione della

circolazione ferroviaria.

Si aggrava così il bilancio dei disservizi sulle rotaie italiane: da inizio

anno alle ore 18 di oggi si contano già 104 casi di forti rallentamenti o

sospensioni della circolazione che hanno provocato disagi e ritardi ai

passeggeri – calcola il Codacons – Escludendo le cause legate al maltempo,

gli investimenti di persone lungo i binari e gli altri motivi di forza

maggiore, sono 76 da inizio anno i problemi e guasti tecnici che hanno

coinvolto in modo diretto la rete o i treni.

“Di fronte all’aggravarsi dei disservizi sui binari italiani che coinvolgono

migliaia di viaggiatori, chiediamo l’apertura di un tavolo tra Trenitalia e

le associazioni dei consumatori, volto a studiare le migliori soluzioni non

solo per garantire la regolarità del servizio, ma anche per ridurre al

minimo i disagi per gli utenti in caso di problemi tecnici e studiare forme

di indennizzo ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa per i

ritardi prolungati dei treni” – conclude il presidente Carlo Rienzi.