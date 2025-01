Tassinari (Fi) al Convegno Nazionale SIULP: illustrata proposta di legge Gasparri per equiparare Polizia Locale a comparto difesa e sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

Riccione, 11 gennaio 2025 – Questa mattina l’onorevole Rosaria Tassinari ha partecipato al Convegno Nazionale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia), in corso a Riccione. L’intervento dell’on. Tassinari è avvenuto in rappresentanza del senatore Maurizio Gasparri ed è stato incentrato sull’illustrazione della proposta di legge presentata dallo stesso senatore Gasparri, che mira a riconoscere alla Polizia Locale uno status equiparato al comparto difesa e sicurezza. La proposta di legge ha una valenza nazionale e si pone l’obiettivo di garantire agli operatori della Polizia Locale condizioni contrattuali, previdenziali e di carriera analoghe a quelle delle altre forze di polizia.

Tra i punti principali della riforma, si evidenziano:

Equiparazione normativa: Un riconoscimento formale delle responsabilità e competenze della Polizia Locale, che spesso opera in contesti complessi e di alta responsabilità.

Ampliamento delle competenze: La proposta mira a rafforzare il ruolo della Polizia Locale nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e gestione dell’ordine pubblico, attraverso strumenti e risorse adeguati.

Maggiori tutele: Introduzione di garanzie previdenziali e assicurative per valorizzare e proteggere gli operatori, che spesso sono in prima linea nelle emergenze.

Nel suo intervento, l’on. Tassinari ha evidenziato come questa riforma rappresenti un passo cruciale per dare piena dignità al lavoro della Polizia Locale, rafforzandone il ruolo in un’ottica di sicurezza integrata. “La proposta del senatore Gasparri sottolinea l’impegno di Forza Italia verso chi ogni giorno garantisce la sicurezza delle nostre comunità, rispondendo alle sfide con dedizione e professionalità”, ha dichiarato. L’on. Tassinari ha infine espresso il suo pieno sostegno a questa iniziativa, ribadendo la necessità di un iter parlamentare rapido per dare risposte concrete e immediate alle richieste degli operatori e delle comunità.

