(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Sardegna, Furgiuele (Lega): sardi non meritano pressappochismo Todde, faccia passo indietro

Roma 11 gen. – “Quanto sta accadendo in Sardegna lascia basiti: regole non rispettate, conti sballati, nemmeno il minimo rispetto per le procedure. A sinistra dovrebbero farsi un esamino di coscienza perché i sardi non meritano il pressappochismo di Todde, né la spocchia con cui si cerca di difenderla di fronte all’evidenza dei fatti. Faccia chiarezza sui conti, e un passo indietro, nel rispetto della regione”.

Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele.