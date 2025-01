RPT TESTO CORRETTO* Immigrazione. Kelany (FdI): Presenterò interrogazione su pratica esecrabile Taharrush Gamea

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 *RPT TESTO CORRETTO alla quarta riga: Francoforte anziché Rotterdam*

Immigrazione. Kelany (FdI): Presenterò interrogazione su pratica esecrabile Taharrush Gamea

“Gli inquietanti fatti di violenza di Capodanno a Milano stanno assumendo sempre più i contorni di quella pratica esecrabile della Taharrush Gamea, la violenza di gruppo di matrice islamista di cui negli anni in Europa si sono registrati altri terribili episodi, nel 2016 a Colonia, poi a Francoforte e nel 2022 in Italia, a Milano e anche a Peschiera del Garda. Sono anni che Fratelli d’Italia denuncia queste vicende, anche con interrogazioni parlamentari presentate durante i precedenti governi. Oggi finalmente lo Stato dà la giusta risposta, e la magistratura coraggiosamente indaga. Grazie anche alla forte presenza delle forze dell’ordine e alla solerzia del Ministero dell’Interno a Milano si è riusciti a contenere ciò che sarebbe potuto diventare una tragedia ben più grave e siamo soddisfatti del fatto che quattordici persone siano state identificate e due irregolari immediatamente rimpatriati per gli insulti e le invettive in piazza. La notizia che la procura di Milano stia indagando, seguendo la pista della violenza di gruppo di stampo islamista, è la dimostrazione che abbiamo sempre avuto ragione. Con specifico riferimento all’episodio di Taharrush Gamea presenterò un’interrogazione al Ministro Piantedosi, per avere in aula chiarimenti sulle iniziative intraprese e su quelle che si intendono intraprendere per chiarire i contorni di un modus operandi violento, che mette a rischio la sicurezza delle donne e che tradisce radici nel radicalismo islamico”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nel partito del dipartimento Immigrazione.

