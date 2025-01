(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 REGIONALI: MARTUSCIELLO (FI), “CENTRODESTRA UNITO PER IL CAMBIAMENTO IN CAMPANIA, STOP A FUGHE IN AVANTI”

“Il centrodestra è unito e sta costruendo una strategia comune, coinvolgendo tutte le forze della coalizione. Abbiamo avviato un tavolo di confronto anche con Noi Moderati, perché crediamo che il dialogo sia essenziale per una proposta politica solida e condivisa. Non ci saranno mai più fughe in avanti o decisioni unilaterali: la scelta del candidato presidente sarà il frutto di una sintesi tra tutte le anime del centrodestra. Decideranno i leader nazionali. Questo percorso garantisce una visione chiara e condivisa, mettendo al centro il bene della Campania e non le ambizioni personali”. Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Nel frattempo – aggiunge – stiamo già lavorando alle liste, che saranno il cuore pulsante della nostra proposta. Vogliamo mettere in campo persone competenti, radicate nei territori, capaci di rappresentare i bisogni reali dei cittadini e di interpretare le sfide di questa Regione. Non ci accontentiamo di una campagna elettorale basata su slogan: costruiremo un programma che nasce dall’ascolto dei territori, dalle imprese, dalle famiglie, perché solo così possiamo offrire risposte concrete alle emergenze che i campani affrontano ogni giorno”.

Per Martusciello, “il nostro impegno è chiaro: dare alla Campania un governo capace di affrontare con serietà le sue difficoltà storiche. Il centrodestra ha la forza, la competenza e la coesione necessarie per offrire un’alternativa credibile. Questa Regione non può più essere ostaggio di vecchie logiche e personalismi: vogliamo portare avanti un progetto di cambiamento basato su responsabilità, serietà e passione”.

“È il momento – conclude – di dare ai cittadini campani ciò che meritano: una politica che metta al centro il loro benessere e il loro futuro. Insieme, con il centrodestra unito, possiamo trasformare il disastro di questi anni in un’opportunità di rinascita. E lo faremo, ascoltando i campani e costruendo con loro una nuova stagione di sviluppo e speranza”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma