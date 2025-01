(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 *Oggetto: Certificati medici a pagamento: Polichetti (Udc) denuncia un

sistema fuori controllo a Salerno*

Il caso di un certificato medico richiesto per un bambino, in cui un

pediatra di Salerno avrebbe chiesto 30 euro per attestare una condizione

già certificata da una struttura pubblica, accende un acceso dibattito sul

costo delle prestazioni sanitarie e sui principi deontologici della

professione medica. La vicenda è stata segnalata da Mario Polichetti,

responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc, che ha espresso dure

critiche rispetto alla gestione di tali situazioni.

“È inaccettabile che una famiglia debba pagare 30 euro per un certificato

che si limita a confermare quanto già attestato da specialisti di una

struttura pubblica come il Ruggi di Salerno”, ha dichiarato Polichetti.

“Capisco che i professionisti abbiano costi di gestione, ma trasformare il

giuramento di Ippocrate in un business è un grave tradimento dei principi

fondamentali della nostra professione. Questo è un vero e proprio furto a

mano armata nei confronti delle famiglie, spesso già gravate da difficoltà

economiche”.

Polichetti ha sottolineato che l’episodio in questione non è isolato e pone

l’accento su una questione più ampia: il rapporto tra sanità pubblica e

privata e l’accesso equo alle cure e ai servizi sanitari. “È necessario

stabilire regole più chiare e trasparenti per evitare che situazioni come

questa si ripetano. La sanità deve essere al servizio dei cittadini, non un

peso aggiuntivo per loro. Inoltre, ci deve essere uno snellimento della

burocrazia. Se ho già l’attestazione di uno specialista di un ospedale

pubblico a cosa serve il certificato di un pediatra? Tutto questo è

assurdo,” ha aggiunto.

Nel suo intervento, Polichetti ha inoltre lanciato un appello alle

istituzioni affinché venga aperta una riflessione seria su queste

pratiche, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute e la dignità

dei pazienti. “Le famiglie non devono essere lasciate sole. Serve un

intervento immediato per garantire trasparenza e giustizia nell’erogazione

di servizi sanitari di base, come nel caso dei certificati medici”.

Il responsabile del comparto Sanità per l’Udc ha concluso ribadendo

l’importanza di un dialogo costruttivo tra professionisti sanitari,

istituzioni e cittadini per ripristinare fiducia e correttezza nel sistema.

“Non possiamo permettere che il rapporto medico-paziente venga contaminato

da logiche di profitto. Occorre tornare ai veri valori della medicina:

etica, solidarietà e rispetto per la persona”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI, RESPONSABILE NAZIONALE PER LA SANITA’ DELL’UDC