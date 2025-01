(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Caserta, Zinzi: “Grazie a Lega e Piantedosi arrivati 30 nuovi poliziotti”

Roma, 10 gen. – “L’impegno della Lega e del Governo per rafforzare i presidi di sicurezza a Caserta è stato onorato. Così come annunciato dal ministro Matteo Piantedosi, a cui vanno i nostri ringraziamenti, sono arrivati trenta nuovi poliziotti alla Questura che si aggiungeranno a uomini e donne che già in passato hanno dimostrato grande impegno, coraggio e professionalità, sempre al servizio dei nostri cittadini. Non poteva esserci risposta migliore ai bisogni di sicurezza dei nostri cittadini. Vogliamo che i luoghi in cui vivono i nostri figli, le nostre famiglie e i più anziani siano liberi da illegalità e degrado. Avanti così”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi.