(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Sardegna, Giagoni (Lega): mentre a sinistra si litiga per soldi, grazie a Salvini infrastrutture crescono

Roma 7 gen. – “Mentre la sinistra sarda non rispetta le regole elettorali, i lavori sulla rete ferroviaria avanzano così come voluto da Matteo Salvini. C’è chi lavora per lo sviluppo dell’isola e chi invece litiga per i soldi”.

Lo dichiara il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.