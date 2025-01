RPT TESTO CORRETTO: FORZA ITALIA: SEN. RAFFAELE DE ROSA, “NEL 2025 IN CAMPANIA PER VINCERE CON PROGRAMMA E CAMBIAMENTO”

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 FORZA ITALIA: SEN. RAFFAELE DE ROSA, “NEL 2025 IN CAMPANIA PER VINCERE CON PROGRAMMA E CAMBIAMENTO”

“Come ha ricordato il parlamentare della Lega Giampiero Zinzi, la legislatura 2015-2020 vide tutti i consiglieri regionali del centrodestra impegnati in pratiche consociative. Il centrodestra non fece opposizione e, quando si rivotò nel 2020, il candidato alla presidenza per il centrodestra ottenne il peggior risultato di Europa. Oggi, però, siamo orgogliosi di dire che nel 2025 andremo alle elezioni con il nostro programma, con le nostre idee e con la nostra voglia di cambiamento. E con queste vinceremo le elezioni in Campania”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, sottolineando l’importanza di un centrodestra unito e determinato per il rilancio della regione.

