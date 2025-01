(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 SICUREZZA. VISITA DEI PARLAMENTARI FDI IN QUESTURA A TORINO

Roma 5 gennaio – “Sostegno e vicinanza alle Forze dell’Ordine”. Dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia che stamattina hanno fatto visita alla Questura di Torino nell’ambito delle iniziative di supporto organizzate in tutta Italia dal partito di Giorgia Meloni. I parlamentari torinesi: Montaruli, Comba, Ambrogio e Zurzolo – con i coordinatori cittadino e provinciale, Maurizio Pedrini e Fabrizio Bertot – hanno ribadito l’impegno del Governo e di Fdi per la sicurezza e a sostegno del lavoro degli uomini in divisa, indispensabile per garantirla. Hanno sottolineato con forza che agli attacchi subiti costantemente dagli agenti, come gli ultimi episodi a Torino che hanno visto gli agenti aggrediti, nonché a Milano dove sono stati insultati da gruppi di stranieri, deve seguire una netta condanna accompagnata da misure a tutela delle Forze dell’Ordine. Misure a favore di chi protegge la nostra sicurezza affinché non arrivi ad avere timore di svolgere il proprio lavoro, come accaduto nel caso di Rimini. “Con il pacchetto sicurezza introduciamo misure a sostegno degli agenti – ha sottolineato durante la visita il vicecapogruppo FdI alla Camera, Augusta Montaruli, – e ciò è indispensabile per la loro tutela ma anche per garantire una priorità come la sicurezza dei nostri territori. Il governo Meloni – sottolinea Montaruli – sta facendo sentire la presenza dello Stato in aree periferiche come Caivano e ha introdotto provvedimenti come lo sgombero immediato degli alloggi abusivamente occupati per difendere chi da troppo tempo attendeva risposte. Anche la volontà di estendere il modello Caivano ad altre aree periferiche dimostra un’attenzione senza precedenti verso i nostri territori in cui le Forze dell’Ordine sono per noi punti di riferimento, presidio dei diritti. Noi stiamo dalla loro parte, lo abbiamo dimostrato con il recente rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, rafforzando la loro tutela legale come previsto nel ddl sicurezza e lo facciamo senza sosta anche oggi con questa iniziativa – conclude l’Onorevole Vicecapogruppo Montaruli.

