(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 A22. BOSCAINI (FI): “TERZA CORSIA INDISPENSABILE E ATTESA DA TEMPO. IL MINISTERO CREA LE CONDIZIONI PER LA SUA REALIZZAZIONE”

Roma 3 gennaio. “La terza corsia sulla Verona-Modena è un’opera indispensabile che il nostro territorio attende da tempo. Concedere ad Autostrada del Brennero, cioè all’attuale gestore, il diritto di prelazione sulla nuova concessione di A22 è un passaggio fondamentale per dare continuità allo sviluppo dell’infrastruttura e per arrivare appunto alla realizzazione della terza corsia su quei 90 km di tratto da Verona Nord all’intersezione di Modena con la A1”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, componente della commissione Trasporti alla Camera, in merito al bando del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sul rinnovo cinquantennale della concessione di A22.

“La terza corsia – dice Boscaini – aumenterà le condizioni di sicurezza dell’autostrada. Ma nelle opere previste dal piano di sviluppo di Autostrada del Brennero ci sono anche le barriere antirumore fonoassorbenti, stazioni autostradali e centri di servizio per la sicurezza autostradale, parcheggi e autoparchi, aree di servizio, piazzole per la sosta di emergenza, allargamenti. È importante che il Mit abbia creato le condizioni per uno sviluppo a favore dell’autostrada e dei nostri territori”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma