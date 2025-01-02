Mercato dell’Auto Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CENTRO ELABORAZIONE DATI
MERCATO DEL NUOVO
DATI STATISTICI DELLE IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2024
CLASSIFICA DEI PRIMI 10 MODELLI IMMATRICOLATI IN BASE ALLA DENOMINAZIONE COMMERCIALE
MARCA
DACIA
CITROEN/DS
CHRYSLER/JEEP/DODGE
PEUGEOT
TOYOTA/LEXUS
VOLKSWAGEN
DACIA
TOYOTA/LEXUS
ALTRE
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
PANDA
SANDERO
AVENGER
MG ZS
TOYOTA YARIS CROSS
T-ROC
DUSTER
TOYOTA YARIS
DICEMBRE 2024
4.510
3.274
2.718
2.636
2.613
2.442
2.306
2.248
2.150
2.135
78.683
105.715
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