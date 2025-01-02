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Politica Interna

Mercato dell’Auto Dicembre 2024

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Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CENTRO ELABORAZIONE DATI
MERCATO DEL NUOVO
DATI STATISTICI DELLE IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2024
CLASSIFICA DEI PRIMI 10 MODELLI IMMATRICOLATI IN BASE ALLA DENOMINAZIONE COMMERCIALE
MARCA
DACIA
CITROEN/DS
CHRYSLER/JEEP/DODGE
PEUGEOT
TOYOTA/LEXUS
VOLKSWAGEN
DACIA
TOYOTA/LEXUS
ALTRE
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
PANDA
SANDERO
AVENGER
MG ZS
TOYOTA YARIS CROSS
T-ROC
DUSTER
TOYOTA YARIS
DICEMBRE 2024
4.510
3.274
2.718
2.636
2.613
2.442
2.306
2.248
2.150
2.135
78.683
105.715

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L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

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