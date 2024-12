Materiali foto e video – CAPODANNO A FERRARA, 30MILA PERSONE PER L’INCENDIO DEL CASTELLO

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

MATERIALI FOTO E VIDEO

Qui link video breve con i momenti più belli dell’incendio del Castello a

Ferrara

https://we.tl/t-R6CEYVgTcq

Qui il link con il video completo in alta risoluzione, scaricabile incendio

Castello:

https://tinyurl.com/mrye48ph

Qui cartella con tutte le prime Foto dell’edizione 2024

https://tinyurl.com/39p2fdrn

___________

CAPODANNO A FERRARA, 30MILA PERSONE PER L’INCENDIO DEL CASTELLO. SINDACO

FABBRI: “SUCCESSO CONFERMATO. FESTEGGIATI ANCHE I 25 ANNI DELLA

MANIFESTAZIONE”

Ferrara, 1 gen – Si sono avvicendate* 30 mila persone e 16 minuti *di

emozioni, musica e colori, tra fuochi d’artificio, scie luminose ed

esplosioni sincronizzate con le note scelte per salutare l’arrivo del 2025

a Ferrara.

Sono i numeri con cui si apre l’anno nuovo nella città estense, dove per la

25^ edizione dell’incendio del Castello Estense non sono mancate sorprese

ed emozioni. A partire dal vasto repertorio musicale messo in campo e

protagonista insieme ai fuochi d’artificio, che ha aperto con la

potentissima Sirius di The Alan Parson Project, seguita dall’energia di R U

Mine degli Arctic Monkeys, per passare all’interstellare Outro degli M83,

all’epica Main Title di Ramin Djawadi, che riporta alla memoria le storie

di Game of Thrones. Durante lo show mozzafiato si passa poi a un altro

capolavoro assoluto, Time di Hans Zimmer, e poi a Star Trek Main Theme di

Michael Giacchino, per concludersi con una vera stella del firmamento

musicale, Comfortably Numb dei Pink Floyd, nella versione di Live Pompeii

2016 (David Gilmour).

Lo storico spettacolo dell’incendio del Castello, giunto a un quarto di

secolo e che caratterizza la festa di inizio anno a Ferrara, ha saluta il

2025 insieme a Radio 105, per la prima volta radio partner dell’evento

patrocinato e promosso da Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e Camera

di Commercio di Ferrara e Ravenna con il contributo della Regione

Emilia-Romagna e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di

InFerrara. L’evento è stato organizzato da Ferrara Tua Spa e da Ferrara

Expo srl; main sponsor il Gruppo Hera.

Immancabile anche il Cenone di Capodanno, allestito nelle suggestive sale

del Ridotto del Teatro Comunale, con spettacoli all’interno del Teatro

durante la serata e vista sul Castello Estense durante i fuochi. Le

prenotazioni dei posti per il gran galà, aperte il 10 novembre, sono andate

sold out nel giro di pochi giorni, confermandosi tra gli appuntamenti più

richiesti per la fine dell’anno a Ferrara.

“L’edizione di quest’anno dell’incendio del Castello segna un traguardo

importante per la manifestazione: 25 anni di fuochi, musica, condivisione e

bella energia, che si sono sprigionati a Ferrara per una notte, la più

magica dell’anno. Si tratta di un evento unico e assai atteso da cittadini

e turisti”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo voluto rendere questo spettacolo – già

gratuito – anche visibile in diretta attraverso i canali social del Comune,

per dare la possibilità di partecipare ai festeggiamenti ferraresi anche a

chi non può uscire di casa, non può spostarsi o non può essere presente in

centro”, aggiunge il primo cittadino.

“Ringrazio i ferraresi e i turisti che hanno voluto prendere parte a questa

bellissima manifestazione; i lavoratori, le aziende, gli sponsor e i

promotori che in queste settimane hanno lavorato instancabilmente per la

buona riuscita del maxi appuntamento. Si tratta del primo degli oltre 300

eventi che segneranno il calendario del 2025 a Ferrara. Guardiamo al nuovo

anno con speranza e con la grande voglia di rendere questa città sempre più

bella, vitale e attrattiva, apprezzata nel mondo per le sue infinite

ricchezze e bellezze”, conclude il sindaco Fabbri.

Tre sono stati i varchi d’accesso alla manifestazione in piazza: Corso

Martiri della Libertà, Viale Cavour e Corso Giovecca. Due ingressi a parte

sono stati utilizzati invece per gli ospiti delle strutture ricettive e dei

ristoranti presenti nella zona.

Hanno operato sul campo complessivamente circa 480 persone*, oltre alle

forze dell’ordine.* Quaranta sono quelle che si sono occupate della

produzione, otto dei fuochi, mentre personale addetto – 122 operatori

safety e due coordinatori – ha controllato che non fossero introdotti

vetro, lattine, bottiglie e altri oggetti che potessero arrecare danno o

offesa. Impegnate per la tutela dello spettacolo e del bene monumentale del

Castello Estense sono state anche le forze dell’ordine, con il

coordinamento della Prefettura e la collaborazione della Questura, dei

carabinieri, della polizia locale, dei vigili del fuoco, della guardia di

finanza, degli operatori della Croce Rossa e del 118.

I varchi sono stati aperti dalle 21,30, a conclusione della bonifica dei

luoghi da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza. La

serata ha iniziato a scaldarsi dalle 22 con un dj set firmato Radio 105 a

cura del conduttore Dario Micolani. Durante lo spettacolo SHAKE IT di 105

si sono esibite anche le talentuose Federica Andreani ed Enula, due giovani

artiste dal forte impatto scenico. Alle 23.55 è partito il consueto

countdown che ha dato il via – a mezzanotte in punto – allo spettacolo dei

fuochi d’artificio. Al termine dell’incendio i presenti han continuato a

ballare in piazza fino alle 2, con lo show di Radio 105.

L’evento è stato seguito da diverse decine di migliaia di persone anche in