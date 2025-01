(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 Martusciello: “Muti un grande napoletano che porta l’Italia nel mondo”

“Riccardo Muti è un grande napoletano che, con il suo straordinario talento, onora l’Italia e le sue eccellenze in ogni angolo del pianeta. Il suo impegno costante nel diffondere i valori universali della musica, culminato ancora una volta nel Concerto di Capodanno a Vienna, rappresenta non solo un momento di altissima cultura, ma anche un messaggio di speranza e unità.

La sua figura incarna ciò che di meglio il nostro Paese ha da offrire: un connubio tra tecnica, passione e capacità di dialogo con culture diverse. Per Napoli e per l’Italia, Muti è motivo di orgoglio, un simbolo di come il nostro patrimonio artistico possa essere il ponte ideale per unire popoli e superare ogni barriera.

La direzione del Concerto di Capodanno è una tradizione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo, e Muti, con il suo stile unico, riesce a trasmettere i messaggi di pace, fratellanza e amore che oggi sono più necessari che mai. È un ambasciatore della nostra cultura, e il suo lavoro è un faro di luce per tutti noi”.

Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, ha voluto rendere omaggio al Maestro, sottolineandone l’importanza come figura centrale nel panorama culturale internazionale e come orgoglio della sua Napoli natale.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma