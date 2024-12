NOTA STAMPA – Camminata per la Pace a Parma, ore 18, piazza Duomo, mercoledì 1° gennaio 2025.

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

Comune di Parma – Nota stampa

Camminata per la Pace a Parma, mercoledì 1° gennaio 2025

In occasione della 58° Giornata internazionale della Pace

Parma, 31 dicembre 2024. In occasione della 58° Giornata internazionale della Pace, mercoledì 1° gennaio 2025 si terrà a Parma la Marcia “Cammina per la Pace” organizzata da Casa della Pace, Comunità di Sant’Egidio, Consulta Diocesana per la giustizia, pace e la salvaguardia del creato con il patrocinio del Comune di Parma.

Dopo la celebrazione della Messa in Cattedrale, la marcia prenderà avvio da Piazza Duomo alle ore 18 e raggiungerà Piazza Garibaldi, dove si concluderà con interventi e testimonianze.

Il popolo della pace il 1° gennaio ha deciso di camminare insieme in tutta l’Emilia Romagna, contemporaneamente a Parma, Bologna, Faenza, Forlì, Imola, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. La mobilitazione regionale chiede in particolare che la nuova Giunta istituisca un Assessorato alla pace e alla nonviolenza.

