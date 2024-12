COMUNICATO STAMPA – Calendario attività dei Musei Civici sabato 4 e domenica 5 gennaio.

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 CALENDARIO ATTIVITÀ MUSEI CIVICI

Sabato 4 e domenica 5 gennaio

Parma, 31 dicembre 2024. Sabato 4 e domenica 5 gennaio sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici del Comune di Parma, grazie a laboratori artistici e presentazioni della Pinacoteca Stuard.

Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma.

Sabato 4 gennaio

PINACOTECA STUARD

ore 11: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 15.30: laboratorio per bambini da 5 a 10 anni

“I Re Magi”

Alcune opere della Pinacoteca co raccontano come i pittori hanno rappresentato il tema della Natività, nel giorno dell’Epifania costruiamo insieme il nostro presepio inserendo le figure dei Re Magi.

Max. 10 partecipanti.

Domenica 5 gennaio

PINACOTECA STUARD

ore 11: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

MUSEI CIVICI – ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17:30.

Camera di San Paolo: sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18.00.

INGRESSO

Ingresso gratuito ai Musei Civici: Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, Pinacoteca Stuard, Casa del Suono, Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini.

Ingresso a pagamento alla Camera di San Paolo

CONTATTI:

MOSTRE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI PARMA O OSPITATE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI CIVICI

CORREGGIO500

In occasione dell’anniversario dei 500 anni dal completamento degli affreschi della cupola della Basilica di San Giovanni Evangelista, Parma celebra i capolavori di Antonio Allegri detto il Correggio con un percorso che unisce, in 500 passi nel cuore di Parma, i suoi capolavori.

Dal Monastero di San Giovanni Evangelista, con l’installazione immersiva di Lucio Rossi “Il cielo per un istante in terra”, alla Camera della Badessa nel Complesso di San Paolo, arricchita da un’esperienza in realtà aumentata.

Orari

Monastero di San Giovanni Evangelista 9.30 – 13 e 15 – 18

Visita ai chiostri, alla biblioteca monumentale, al refettorio con l’installazione fotografica e alla basilica.

Camera di San Paolo 9.30 – 18.30

Info https://parmawelcome.it/evento/correggio500/

Biglietti https://www.ticketlandia.com/m/event/correggio500

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE oggi 1964>2024

Palazzo Pigorini

La mostra curata dal critico cinematografico Marcello Garofalo è in occasione dei sessant’anni dall’uscita del film del regista Bernardo Bertolucci. In esposizione, fotografie di backstage soggetto e sceneggiatura originali, appunti autografi di Bertolucci, rassegna stampa dell’epoca, cartellonistica, video interviste e altri oggetti legati al film.

Orari

dal mercoledì alla domenica 10:00 – 19:00

Chiuso il 24, 25 dicembre

Ingresso gratuito

ETERNAMENTE VIVA

Palazzo del Governatore

Mostra personale di Marina Burani a cura dell’associazione Alphacentauri. Oltre 150 le opere esposte, sui due piani del palazzo, che offrono una visione completa del suo percorso artistico dagli anni ’70 fino a oggi.