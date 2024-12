(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

dom 29 dicembre 2024 Bonelli: Manovra contro ambiente, un favore a ricchi e potenti

“Quella approvata dal Governo Meloni, è una manovra che taglia servizi

essenziali e prestazioni come i servizi sociali, la scuola e il trasporto

pubblico, inoltre viene aumentata l’età pensionabile, nel pubblico impiego,

a settant’anni. La maggioranza ha trovato, però, 14 miliardi di euro per il

Ponte sullo stretto di Messina azzerando i fondi per il sud e il trasporto

rapido di massa, continuano a tutelare le banche e le società energetiche

che in due anni hanno realizzato 130 miliardi di euro di extraprofitti che

non sono stati tassati. Una vergogna”

Ad affermarlo è il parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde,

Angelo Bonelli ” Oltre al danno, per gli italiani, ci sarà anche la beffa

in quanto l’Arera, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente, ha annunciato per i primi mesi del 2025 aumenti del 18%. Un

incremento che interesserà oltre 3 milioni di persone vulnerabili, di cui

molti over 75 e disabili. La realtà dei fatti è che sono senza una visione

di Paese. Questo governo, che si era presentato come destra sociale, di

sociale non ha nulla: difende l’accumulazione della ricchezza, ma mette in

ginocchio lavoratori e pensionati” conclude Bonelli

