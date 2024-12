(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Bonelli, "Via libera alla manovra dello sceriffo di Nottingham: tagli a

scuola, sanità e trasporti e regali ai potenti”

“Quella che sta per essere approvata al Senato, con l’ennesimo voto di

fiducia, è la manovra economica dello sceriffo di Nottingham: sono riusciti

a tagliare i servizi sociali, la scuola e il trasporto pubblico, aumentare

l’età pensionabile, nel pubblico impiego, a settant’anni. Contrariamente

alla propaganda del governo e della maggioranza questa manovra ammazza la

sanita con incrementi dell’1% rispetto a quando già fissato nel 2024: in

Italia 2 milioni e 800 mila persone non si possono curare a causa delle

lunghe liste di attesa e gli stanziamenti in manovra sono assolutamente

insufficienti.” A scriverlo in una nota Angelo Bonelli parlamentare di AVS

e co-portavoce di Europa Verde. ” La maggioranza ha trovato, però, 14

miliardi di euro per il Ponte sullo stretto di Messina azzerando i fondi

per il sud e il trasporto rapido di massa, continuano a tutelare le banche

e le società energetiche che in due anni hanno realizzato 130 miliardi di

euro di extraprofitti che non sono stati tassati. Di contro l’Arera

(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) annuncia gli aumenti

del 18% previsti per i primi mesi del 2025: saranno interessate oltre 3

milioni di persone vulnerabili, molti over 75 e disabili. Difendono

l’accumulazione della ricchezza, ma tartassano lavoratori e pensionati”

conclude Bonelli

