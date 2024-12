(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

A Parma Capodanno di musica leggerissima. Nella notte più lunga dell’anno si balla con Colapesce e Dimartino.

Parma, 28 dicembre 2024. Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di… festeggiare. Conto alla rovescia per un Capodanno all’insegna dello stare insieme e della musica di qualità per la città di Parma. Proprio da piazza Garibaldi il duo Colapesce e Dimartino offrirà il suo ultimo concerto all’aperto.

Il Capodanno di Parma è inserito come evento speciale tra le date di un inedito tour nei teatri (ogni serata è già sold out) basato sul loro disco uscito lo scorso 6 dicembre Archi, Ottoni e Preoccupazioni che segna lo scioglimento del loro sodalizio artistico.

A Parma, martedì 31 dicembre, l’appuntamento (ad ingresso libero) è dalle 22,30 è con una lunga festa che celebra il percorso di due autori di canzoni tra i più importanti e ricercati dell’ultimo decennio della scena italiana, ma che veicola anche la voglia di guardare al futuro e di accogliere nuovi progetti.

Il duo musicale siciliano – i cantautori, compositori e polistrumentisti Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo – farà cantare e ballare la città ducale prima di intraprendere un 2025 da solisti e collaborazioni diverse (Colapesce è già l’autore della colonna sonora del film con Toni Servillo Iddu che ricostruisce la relazioni tra Matteo Messina Denaro e l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino).

Oltre ai due cantautori saluteranno il nuovo anno, con un opening act, i Pianura, band alternative rock di Parma. I suoni dei Pianura andranno all’essenza del rock italiano degli anni ’90 arricchendolo di influenze contemporanee. L’ultima musica della notte più lunga dell’anno sarà quella del dj set di CocoImperiale.

Il programma dell’iniziativa è a cura del Comune di Parma in collaborazione con Barezzi Festival, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Artistica di Giovanni Sparano.

“Il concerto di Capodanno rappresenta per Parma un omento particolarmente atteso e partecipato nel palinsesto delle iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura” sottolinea il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto che ne è alla guida “l’invito della piazza di quest’anno, scelto tramite bando pubblico, è quello di immergersi in una festa di tutti, nel nostro spazio pubblico più importante con la voglia di condividere l’inizio del nuovo anno.”

In vista del concerto di Capodanno dalle 7 del 28 dicembre sarà in vigore (fino alle 18 del 3 gennaio 2025) il divieto di circolazione per il lato sud di Piazza Garibaldi e restringimenti localizzati per montaggi e installazioni. In strada Farini, da borgo Palmia a piazza Garibaldi è istituito senso unico alternato. Dalle 16 del 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio 2025, in strada dell’Università, da strada Cavestro a piazza Garibaldi, divieto di circolazione eccetto accreditati manifestazione e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle 16 del 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio 2025, divieto di sosta con rimozione forzata lungo i seguenti tratti stradali: strada Mazzini; piazza Garibaldi; strada della Repubblica, da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio; strada Cavour, tratto prospicente piazza Garibaldi; strada alla Pilotta, area antistante incrocio ponte Verdi/viale Mariotti eccetto taxi e invalidi.

L’area riservata alla sosta taxi in strada Mazzini sarà spostata in viale Toschi e strada alla Pilotta.

Dalle 16 del 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio 2025 e comunque fino a cessate esigenze, divieto di circolazione per tutti i veicoli in piazza Garibaldi; strada Mazzini, da ponte di Mezzo a via Carducci eccetto residenti, strada Della Repubblica, da piazza Garibaldi a strada XXII Luglio.

