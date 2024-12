Nota stampa: Concerto di Capodanno in Piazza, le modifiche alla viabilità

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 Settore Mobilità e Trasporti

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2024-1690 DEL 20/12/2024

OGGETTO: PIAZZA GARIBALDI – CONCERTO DI CAPODANNO 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

gli art. 6 e7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione

dei veicoli;

Vista la richiesta di modifica temporanea della viabilità formalizzata dal Settore Cultura,

pervenuta a questi uffici in data 16/12/2024 di istituzione del divieto di circolazione e del

divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Garibaldi, Strada Mazzini e strada della

Repubblica, dalle ore 14:00 del 31/12/2024 alle ore 04:00 del 01/01/2025, per consentire la

realizzazione dell’evento in oggetto, organizzato dal Comune di Parma e le successive note

successive in merito in relazione agli allestimenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° DD-2024-3720 del 13/12/2024 del Settore Cultura

e Turismo, S.O. Eventi e attività espositive, avente oggetto “Evento di Capodanno 2025 Presa d’atto delle incombenze conseguenti a carico di Servizi Comunali”;

Considerato quanto emerso in sede di incontro tecnico con il Settore Cultura e Turismo,

professionista incaricato Ing. G. Avanzini e Questura di Parma, in merito alle esigenze

organizzative, logistiche e di sicurezza circa gli allestimenti previsti e gli spettacoli del

31/12/2024, sede in cui è emersa la necessità di chiusura alla circolazione di Strada Mazzini,

montaggio struttura palco a partire dal 28/12/2024, con inibizione al transito veicolare

verso Strada Farini da Piazza Garibaldi;

di adozione di tutte le misure viabilistiche necessarie per garantire il regolare svolgimento

della manifestazione in oggetto;

Ritenuto di acconsentire a quanto richiesto;

ORDINA

Dalle 07:00 del 28/12/2024 alle 18:00 del 03/01/2025 :

Piazza Garibaldi lato Sud:

Istituzione del divieto di circolazione eccetto accreditati manifestazione.

Strada Farini, da Borgo Palmia a Piazza Garibaldi

copia informatica per consultazione

Istituzione del senso unico alternato.

Piazza Garibaldi

Restringimenti localizzati di carreggiata per installazione e smontaggio

apparati

Dalle 07:00 del 28/12/2024 alle 18:00 del 01/01/2025 :

Piazza Garibaldi porzione Nord:

Destituzione Rastrelliere portabiciclette e contestuale istituzione del divieto

di sosta con rimozione forzata.

Dalle ore 16:00 del 31/12/2024 alle 04:00 del 01/01/2025 :

Strada dell’Università – da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi

Istituzione del divieto di circolazione eccetto accreditati manifestazione e

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle ore 16:00 del 31/12/2024 alle 04:00 del 01/01/2025 :

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo i seguenti tratti

stradali:

• Strada Mazzini;

• Piazza Garibaldi;

• Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio;

• Strada Cavour, tratto prospicente Piazza Garibaldi;

• Strada alla Pilotta area antistante incrocio Ponte Verdi/Viale Mariotti

eccetto TAXI ed invalidi.

L’area riservata alla sosta TAXI in strada Mazzini sarà spostata in Viale Toschi

e Strada alla Pilotta.

Viale Toschi lato Ovest, tratto compreso tra Viale IV Novembre e Ponte Verdi:

Istituzione del divieto di fermata eccetto taxi.

Viale Toschi – lato Est:

Istituzione del divieto di sosta 0-24 eccetto Taxi.

Dalle ore 16:00 del 31/12/2024 alle 04:00 del 01/01/2025 e comunque fino a cessate

esigenze:

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto mezzi di

soccorso ed emergenza per i seguenti tratti stradali:

• Piazza Garibaldi;

• Strada Mazzini, da Via Carducci esclusa a Piazza Garibaldi;

• Strada Mazzini, da Ponte di Mezzo a Via Carducci eccetto residenti

• Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio.

Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia

già esistente per i seguenti tratti stradali:

• Borgo S. Ambrogio;

• Vicolo Leon D’oro

copia informatica per consultazione

Borgo XX Marzo, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro;

Borgo Bruno Longhi, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro;

Borgo Giacomo Tommasini, da Strada Della Repubblica a Borgo S.

Chiara;

Vicolo Cervi;

Borgo S.Vitale;

Strada Cavestro – da Strada Mazzini a Borgo Orsoline

Via Oberdan

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza Nord-Sud.

Destituzione del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in Via Sauro e Borgo

Tommasini.

Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Mariotti e Viale Toscanini e del sistema

di rilevamento elettronico dei transiti.

L’Azienda Tep SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna

comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla

cittadinanza.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di

variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle

disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti

individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla

progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della

manifestazione.

Tutta la segnaletica di competenza comunale necessaria sarà portata sul posto a cura della ditta

Gruppo Biesse Srl.

Il posizionamento delle barriere di sicurezza ai margini esterni dell’area di concerto, avverrà a cura

della ditta Gruppo Biesse Srl secondo i piani predisposti a cura del Comitato Organizzatore, Settore

Cultura e Giovani del Comune di Parma;

Il Comitato organizzatore provvederà alla posa di tutta la segnaletica (eccezion fatta per apposizione

divieti di sosta) secondo le norme del Codice della Strada e alla rimozione della stessa a cessate

esigenze; referente manifestazione:

La destituzione delle rastrelliere porta biciclette sarà a carico del Comitato Organizzatore;

Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di

autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la

segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato

del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e

sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante

trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA, SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT, CORPO DI