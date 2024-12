COMUNICATO STAMPA – Cerimonia di consegna degli attestati di Cittadinanza Italiana ai ragazzi e alle ragazze maggiorenni nati in Italia

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 Cerimonia di consegna degli attestati di Cittadinanza Italiana ai ragazzi e alle ragazze maggiorenni nati in Italia

Parma, 21 dicembre 2024. Il sindaco Michele Guerra, l’assessora alla Partecipazione Daria Jacopozzi e la Consigliera Comunale Victoria Oluboyo hanno consegnato gli attestati di Cittadinanza Italiana a 15 ragazze e ragazzi che nel corso dell’anno hanno compiuto 18 anni. La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio Comunale alla presenza della Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino, Debora Saccani e delle rappresentanti della Commissione Giovani Khushleen Singh e Eleonora Urbanetto.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i giovani stranieri nati in Italia che compiranno 18 anni nel prossimo anno e potranno fare richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

La legge italiana (Legge 91 del 1992 articolo 4, 2° comma) stabilisce, infatti, che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani attraverso una dichiarazione di volontà da esprimere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

Il Sindaco, l’Assessora e la Consigliera Comunale hanno dunque voluto incontrarli – donando loro la Costituzione Italiana e consegnando loro l’Attestato – per sottolineare la loro appartenenza alla comunità cittadina e per renderli partecipi del progetto con cui Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale Europea dei Giovani per l’anno 2027, alla presenza anche delle rappresentanze della Commissione Giovani di Parma.

