TURISMO, SICUREZZA, OPERE PUBBLICHE, FISCO, COMMERCIO: ECCO L’INTERVENTO DI FINE ANNO DEL SINDACO GIORGETTI.

TURISMO, SICUREZZA, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI, OPERE PUBBLICHE,

NUOVO LUNGOMARE DI IGEA,

POLITICHE FISCALI E COMMERCIO: IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL SINDACO FILIPPO

GIORGETTI

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, presso la Sala del Consiglio

Comunale di Bellaria Igea Marina, il tradizionale scambio di auguri natalizi

in cui il Sindaco Filippo Giorgetti, affiancato dalla Giunta, ha incontrato

la cittadinanza per un brindisi in vista delle festività di fine anno. Un

momento molto partecipato, che ha visto presenti anche autorità militari e

numerose rappresentanze del mondo politico, economico ed associativo.

Nell’occasione, il Primo cittadino ha parlato al pubblico pronunciando un

intervento che ha spaziato su vari temi. Da alcune considerazioni circa il

2024 che volge al termine e le relative criticità, all’impegno in prima

linea dell’Amministrazione in importanti contesti sovra comunali,

dall’Anci al Fisu, passando attraverso l’Osservatorio provinciale sulla

criminalità organizzata. A seguire, una riflessione su temi chiave come la

sicurezza (“risposte tempestive ed efficaci rispetto alla contingenza, ma

il nostro impegno deve guardare anche al futuro, alla costruzione di una

società più forte”); il turismo (“i dati incoraggiano a proseguire la

strada imboccata, in primis in ottica di destagionalizzazione; i nuovi voli

da Rimini grande opportunità strategica per la nostra città”) ed il

nuovo lungomare di Igea Marina (“al via nel 2025; il partenariato messo a

terra per la realizzazione dell’opera è un modello che mira a tirare

fuori il meglio dal confronto tra interessi privati e pubblici”). Spazio

poi per tassa di soggiorno e politiche fiscali, che rappresentano una svolta

per Bellaria Igea Marina e “che riducono l’imposta per il 96 % dei

contribuenti”; prima del finale dedicato alle eccellenze del mondo

culturale e del volontariato, l’annuncio circa il tema chiave scelto per

il tavolo del Piano Strategico nel 2025: il commercio.

Di seguito l’intervento integrale del Sindaco Filippo Giorgetti:

“Credo sia doveroso iniziare questo saluto, al tramonto di quest’anno

solare, ricordando alcune figure importanti per la nostra comunità, che ci

hanno lasciato nel 2024. Vorrei citarne due per tutti. Clara Vasini, che ci

ha lasciato a inizio anno e che da Vicesindaca di Bellaria Igea Marina fu

protagonista del percorso che portò alla realizzazione dell’Isola dei

Platani. Il 2025 comincerà poi senza il nostro amato Giovanni Crociati, il

medico del cuore che per anni si è preso cura della salute di tanti

cittadini, di Bellaria Igea Marina e non solo, allargando il suo impegno per

il prossimo alla sfera politica, parrocchiale e dell’associazionismo. Che

l’esempio di queste figure possa essere un insegnamento per tutti noi.

Calare il sipario sul 2024, vuol dire per il nostro territorio ripensare

alla ferita ancora aperta delle alluvioni e di fenomeni meteo completamente

fuori dall’ordinario.

Dopo i disastri del maggio 2023, la regione Emilia Romagna è stata

interessata da ulteriori fenomeni alluvionali lo scorso settembre e lo

scorso ottobre; ed è stato in quest’ultima occasione, nel pomeriggio del

19 ottobre, che Bellaria Igea Marina è andata in sofferenza: flagellata da

160 millimetri di pioggia caduti in una manciata di ore.

Un lasso di tempo sufficiente per allagare decine di pianterreni e

scantinati: a tutti coloro che hanno subito danni, rinnovo solidarietà e

vicinanza, auspicando di poter avere presto gli attesi ristori da parte di

Governo e Regione. Sottolineando al contempo la generale e diffusa tenuta

del nostro territorio a livello stradale e infrastrutturale a fronte delle

calamità degli ultimi due anni: e riconoscendo così i giusti meriti a chi,

oggi come ieri, contribuisce alla sicurezza idrogeologica di Bellaria Igea

Marina, dentro ma anche fuori dalla macchina comunale. Prendendo non di meno

le distanze con fermezza dalle speculazioni, a più livelli politici, circa

le alluvioni emiliano romagnole e i danni da esse provocate: sono un

fenomeno grave e preoccupante, che ci deve vedere tutti protesi alla ricerca

di soluzioni e di prevenzione. Per non ripetere gli stessi errori.

Il 2024 ha visto nella macchina comunale il meritato pensionamento di alcuni

stimati collaboratori e collaboratrici. Saluto con affetto e rinnovo il mio

ringraziamento per i tanti anni al servizio dei nostri uffici, Ersilia

Scaramucci, Antonella Perazzini e Gianni Gradara, nonché Alberina

Lazzarini. Dando al contempo il benvenuto ai sedici nuovi assunti, di cui

undici donne, a tempo indeterminato dal Comune di Bellaria Igea Marina nel

2024, tra personale interno, appartenente al mondo della scuola e vigili:

tutte persone preparate e motivate, per gran parte composta da ragazze e

ragazzi sotto ai 40 anni.

Un segnale positivo e una risposta coerente rispetto all’esigenza diffusa,

sottolineata anche dal Ministro Zangillo nella sua recente visita

bellariese, di costruire una Pubblica Amministrazione più attrattiva e

vicina ai giovani.

In grado di comprendere le loro esigenze e le loro ambizioni, siano esse di

natura economica o professionale. Per una Pubblica Amministrazione

finalizzata all’erogazione di servizi di qualità e giuste risposte ai

cittadini.

Una politica di gestione del personale che mi piace mettere in parallelo e

che dialoga con il grande lavoro svolto sul fronte dei tirocini

universitari. Solo nel 2024, sono stati quattordici gli studenti provenienti

da Università di Bologna e Università di Urbino, con cui collaboriamo, per

un totale di 3.120 ore di formazione e pratica in vari servizi pubblici:

siamo un Comune che guarda al futuro e ai giovani.

I legami stretti dal nostro Comune con l’ambito accademico ci rimandano ad

altre relazioni che vedono impegnata la nostra Amministrazione al di là dei

propri confini. Una dimensione di cui vado particolarmente orgoglioso

perché specchio di un requisito a cui non rinuncio, da amministratore della

cosa pubblica: saper dialogare, confrontarsi e imparare da tutti, anche da

avversari sul piano politico i quali, nei propri territori, cercano di fare

il meglio per i propri concittadini. Penso alla partecipazione convinta e

alla condivisione di tante iniziative promosse da ANCI, di cui da novembre

ricopro la carica, estremamente sfidante e ricca di opportunità per

Bellaria Igea Marina, di vicepresidente vicario per l’Emilia Romagna, con

deleghe ai lavori pubblici e alla sicurezza sui cantieri; penso al nostro

lavoro in prima linea, quale comune capofila e sede, nel contesto

dell’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata.

Penso, non da ultimo, alla partecipazione attiva al Forum Italiano per la

Sicurezza Urbana: di cui siamo membri del Comitato Esecutivo al fianco di

regioni e grandi comuni, e per il quale ricopro la carica prestigiosa di

vicepresidente nazionale.

Il tema della sicurezza urbana ci riporta nuovamente alla dimensione

territoriale, alla vita di tutti i giorni a Bellaria Igea Marina. Una

comunità alla cui sicurezza ha dato tanto, in questi anni, il Luogotenente

Roberto Cabras, il cui comando della locale stazione dei carabinieri volge

al termine per il meritato pensionamento: un incarico ricoperto con

professionalità, competenza, onore, ma anche senso di appartenenza, valori

che hanno contribuito a importanti operazioni e brillanti risultati ottenuti

dall’Arma durante il suo comando. A Roberto Cabras, il mio sincero grazie

e la gratitudine di tutta Bellaria Igea Marina.

La sicurezza rappresenta senz’altro una grande sfida. Per tutti noi, per i

cittadini, per gli amministratori, per una società chiamata, oggi come non

mai, ad essere comunità e comunitaria, indicando la strada giusta agli

adulti di domani. Da un lato, c’è la contingenza che non risparmia la

nostra epoca e le nostre strade, la cronaca incalzante di tutti i giorni che

richiede risposte immediate. Non siamo immuni dai diffusi problemi di

criminalità, ma non siamo spettatori inermi, cercando di contrastarli con

ogni azione necessaria. Ciò a Bellaria Igea Marina si traduce

nell’attivazione dei nuovi targa system, in un sistema di

videosorveglianza cittadina che ha superato quota 130 punti presidiati sul

territorio, oggi più performante ed efficace grazie a chilometri e

chilometri di nuova fibra ottica.

Ma anche e soprattutto nel lavoro di forze dell’ordine e di una Polizia

Locale che a Bellaria Igea Marina sono presenti e collaboranti.

Con una serie di misure, controlli e indagini, messi in campo grazie al

nostro Comando di Polizia Locale, abbiamo risposto e risolto alcuni recenti

casi di cronaca. Lo abbiamo fatto con discrezione e senza esasperazioni,

senza tradire la convinzione che chi si comporta bene e chi si comporta male

non stanno sullo stesso piano, e chi commette reati va individuato, trovato

e punito. Ma il “qui ed ora” non ci sottrae dalla necessità che ho

richiamato poco fa, di costruire una società più forte, nel medio e nel

lungo termine. Che passa attraverso gli effetti duraturi di cambiamenti e

trasformazioni i quali dipendono anche dalle scelte di chi amministra il

territorio. Anche da quei semi piantati oggi i cui frutti raccoglieranno

altri domani.

Fondamentali allora sono i servizi all’insegna del benessere e della

sicurezza, le infrastrutture, la salute dell’economia indispensabile per

garantire alti standard di qualità della vita. In ordine sparso, penso alla

casa di comunità, alle nuove scuole e alle palestre riqualificate al

servizio degli studenti, alla nuova sede per l’Avis, e in generale al

pacchetto di opere pubbliche, tra terminate e in fase di conclusione, che

impatterà come mai successo in passato sulla qualità di vita dei nostri

cittadini. Ma i cambiamenti e le trasformazioni che, più degli altri,

dobbiamo essere in grado di orientare, riguardano il turismo, prima fonte di

benessere economico per Bellaria Igea Marina.

Anche in questo caso, il 2024 non ha risparmiato criticità ai nostri

territori e alla nostra economia. Dopo l’onda lunga della pandemia, il

nostro distretto turistico, che già aveva dovuto fare i conti con

l’alluvione di maggio dello scorso anno, è stato quest’anno nuovamente

messo sotto pressione dallo spettro della mucillaggine.

Un contesto in cui la nostra città ha sostanzialmente tenuto, confermandosi

tra le migliori performance in provincia in termini di presenze, a cui si

aggiungono risultati importanti nei trimestri di bassa stagione. Lontano da

ogni trionfalismo, si tratta di riscontri incoraggianti perchè premiano la

scelta di promuovere il turismo fuori dalla stagione balneare canonica.

Puntando su fiere, congressi, manifestazioni legate alla tradizione e grandi

appuntamenti culturali – quali ad esempio Bellaria Film Festival, Rumore

Bim Festival, Borgata che danza -, senza dimenticare eventi sportivi come

il Torneo Pecci, la programmazione firmata Kiklos e le kermesse legate al

mondo del running e del karate. Opportuno ricordare, anche nella prospettiva

del turismo sportivo, i 2 milioni di euro totali di interventi che

interessano lo stadio Nanni e il Palazzetto dello Sport. La stessa logica di

destagionalizzazione orienta quanto messo in campo, sempre in collaborazione

con Fondazione Verdeblu, per queste festività natalizie e di fine anno, in

termini di offerta cittadina.

Se i nuovi voli per Basilea annunciati da Apt e Aeroporto di Rimini

rappresentano una grande opportunità in ottica strategica, perché ci

avvicineranno ulteriormente a un target chiave come l’Alsazia, nel corso

del 2025 ci attende un’altra partita estremamente sfidante per il nostro

turismo. Il nuovo lungomare di Igea Marina, che come la strada di gronda per

decenni è stata derubricata nel nostro dibattito pubblico come sogno nel

cassetto, offre alla nostra città un’occasione unica: perchè è al

contempo un’opera pubblica fondamentale e l’opportunità per il settore

balneare di fare il salto in avanti atteso da tempo. In termini di

qualificazione dell’offerta, competitività e approccio imprenditoriale, il

partenariato che abbiamo messo a terra per la gestione spiagge vuole portare

Bellaria Igea Marina in un futuro che tiri fuori il meglio dal confronto fra

interessi pubblici e privati.

Pubblico e privato che non si affronteranno con sfiducia reciproca, ma, come

nel caso della questione balneari, siederanno allo stesso tavolo

raccogliendo il massimo dalle esigenze reciproche ed ingenerando sinergie

preziose di crescita per la comunità.

Un modello a cui guardano con interesse anche altre realtà costiere.

Il 2025 sarà anche l’anno che vedrà Bellaria Igea Marina sfatare il

tabù della tassa di soggiorno. Soffermarsi solo a quest’imposta,

significa tuttavia guardare il dito e non la Luna: perché quello approvato

in settimana è un bilancio che fa bene alla città e ai suoi cittadini, che

non mette le mani nella tasca dei contribuenti. Anzi, riduce il peso delle

imposte su chi abita a Bellaria Igea Marina.

Il 53 % dei cittadini sarà del tutto esente nel 2025 dall’addizionale

Irpef ed in ogni caso il 96 % dei contribuenti avrà un risparmio

sull’Irpef rispetto al passato. Un taglio importante riguarda anche

l’Imu, per la quale gli operatori turistici proprietari di strutture

ricettive risparmieranno in media 1.000 euro.

Si tratta di un impegno forte, di politiche fiscali che inequivocabilmente

guardano alle famiglie e a chi produce ricchezza a Bellaria Igea Marina. Con

l’auspicio che anche sul fronte dei consumi, la nostra città sappia

sempre più agire da comunità. L’invito che sento di rivolgere a tutti

voi, è che ogni piccolo margine in più venga speso sul territorio,

sostenendo il commercio di Bellaria Igea Marina, frequentando i nostri

locali, riempiendo i nostri ristoranti e facendo gli ultimi regali di Natale

nei nostri negozi. Vivete le strade e le piazze, arricchendo queste feste

con senso di appartenenza e l’orgoglio di “essere di Bellaria Igea

Marina”. Dove in queste settimane di festa troviamo davvero tutto quel che

serve per riempire cuore e mente, dal teatro al cinema, dai concerti

impedibili come quello organizzato domenica dalla Corale o quello promosso

dal Comitato Borgata Vecchia al Palacongressi i prossimi giorni, ai maxi

eventi, in cui spicca la grande festa diffusa di Capodanno lungo tutto viale

Paolo Guidi.

Siamo profondamente convinti del valore irrinunciabile delle attività di

vicinato di Bellaria Igea Marina e dei centri commerciali all’aperto che

le accolgono: al punto che nel 2025 il commercio è il tema chiave che

verrà affrontato in sede di Piano Strategico.

Prima di concludere, vorrei ricordare due importanti ricorrenze celebrate

dalla città nel 2024, rivolgendo un plauso a tutti coloro che hanno

contribuito alla loro valorizzazione. Il 160^ della nascita di Alfredo

Panzini e soprattutto l’80^ anniversario della Liberazione di Bellaria

Igea Marina: che ha visto la nostra città ricordare le gesta e i volti di

coloro che hanno scelto di stare dalla parte giusta, e di quei soldati

provenienti da paesi lontani che percorsero chilometri per giungere in un

paese sconosciuto, l’Italia, dando la vita per consegnare ai nostri figli

un futuro di democrazia e di libertà.

Concludo con quello che ritengo un giusto tributo alle nostre eccellenze del

mondo culturale e del volontariato, dimensioni che mi piace pensare come due

facce di una stessa medaglia. Da Monia Angeli e Accademia InArte per quanto

riguarda il mondo della musica, ai ragazzi di Approdi per cinema e stagione

di prosa; dall’Accademia Panziniana alle realtà che si impegnano per la

valorizzazione del porto e del mare; poi le nostre parrocchie, le preziose

associazioni sportive, le eccellenze del mondo socio assistenziale, da Croce

Blu a Luce sul Mare. Impossibile menzionarli tutti, ma voglio con sincera

gratitudine rivolgere a questo mondo fatto di persone che si danno agli

altri, le ultime parole del mio intervento.

Le ultimissime, le consegno alla nostra Protezione Civile: perché a

Bellaria Igea Marina, che sia per un evento, una manifestazione sportiva o

un’emergenza meteo, sappiamo che possiamo sempre contare su decine di

angeli custodi pronti a guardarci le spalle.

Quei volti, quelle mani, quelle menti ed i cuori di chi si dedica a Bellaria

Igea Marina, siamo tutti noi. Siamo la comunità di Bellaria Igea Marina. A

tutti voi, pertanto, auguro di vivere un profondo senso di appartenenza a

tutto il bello e il buono che Bellaria Igea Marina è capace di esprimere,

con l’auspicio che sia un 2025 di Speranza e di Pace.

Un Santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.”

