Codice Appalti, Mazzetti (FI): “Non stravolgere parti del codice che funzionano bene”

Roma, 20 dic. – “Il codice appalti deve chiarire che la disciplina relativa al collegio consultivo tecnico si applica anche ai settori speciali, dando attuazione al criterio direttivo della legge delega, concernente l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione alle controversie alternative a quello giurisdizionale, affinché tempi e costi siano ridotti”. Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, che sottolinea: “Il correttivo al codice appalti sembra tendere a rimuovere un istituto estremamente efficace come il comitato consultivo tecnico per i settori speciali ed esclusi”. “Non se ne comprende la ragione – aggiunge Mazzetti -: ciò rischia di differenziare le possibilità per le imprese che lavorano nei settori ordinari rispetto a quelle qualificate per i settori speciali/esclusi, comprimendo, in parte, il diritto liberale della concorrenza fondamentale per una vera sussidiarietà, a partire dalle stesse imprese. Sicuramente, come Forza Italia, punteremo a non avere norme discriminatorie ma in continuità con i contenuti e le norme del nuovo codice appalti, il 36/2023, basate sul principio del risultato e fiducia”. “Seguendo, peraltro, le indicazioni del Consiglio di Stato, siamo certi che al MIT comprenderanno la necessità di non stravolgere le parti del codice che stanno, come affermano anche gli operatori, funzionando”, conclude Mazzetti.

