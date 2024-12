(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 FERRARA, VISIONE STRATEGICA PER IL FUTURO CULTURALE E TURISTICO DELLA

CITTA’ DEI PROSSIMI ANNI. GULINELLI E FORNASINI: “OCCASIONE UNICA. NEI

PROSSIMI DUE ANNI RIAPRONO MUSEI E SPAZI, CHE SEGNERANNO IL PERCORSO PER I

PROSSIMI 50 ANNI”

Ferrara, 18 dic – La città punta a consolidarsi come polo culturale

internazionale con una programmazione che guarda al 2026 e oltre, tra nuove

aperture, mostre d’arte di rilievo e il coinvolgimento delle categorie

locali.

Nella seduta congiunta della Commissione Consiliare Seconda e Sesta,

volutamente organizzata nella sala Rossetti del restaurato Palazzo dei

Diamanti, gli assessori alla cultura Marco Gulinelli e al turismo Matteo

Fornasini hanno presentato una visione strategica per il futuro culturale e

turistico di Ferrara dei prossimi mesi e anni.

Oltre a un ricco calendario di eventi per il 2025, che prevede già da ora

300 iniziative calendarizzate, tra il prossimo anno e il 2026 ci saranno

nuove aperture (e riaperture) museali e una programmazione coordinata,

nella volontà di diventare punto di riferimento culturale sia a livello

nazionale che internazionale.

Tra i punti chiave della programmazione spiegata dall’assessore Gulinelli

emergono le mostre d’arte come motore culturale e turistico della città.

Dopo Il Cinquecento a Ferrara, Palazzo dei Diamanti ospiterà una mostra

dedicata a Alphonse Mucha, realizzata in collaborazione con Mucha

Foundation (22 marzo – 20 luglio 2025), in dialogo con le opere di Giovanni

Boldini, una sorta di anticipazione di quella che sarà la raccolta

permanente dedicata al pittore ferrarese a Palazzo Massari nel 2026. A

seguire, in autunno, i Diamanti ospiteranno una grande monografica su Marc

Chagall (27 settembre 2025 – 18 gennaio 2026), a quarant’anni dalla

scomparsa dell’artista e a trenta dalla grande mostra realizzata a Ferrara

nel 1992. Al Castello Estense ci sarà “Art Kane – Oltre il reale” (1°

febbraio – 8 giugno 2025), dedicata a uno dei grandi fotografi del

Novecento.

Va di pari passo un ambizioso piano museale di nuove aperture e riaperture

di spazi della cultura: Palazzo Prosperi Sacrati riaprirà nel 2026, con

nuovi spazi espositivi, un salone d’onore e sei sale piano superiore per

eventi temporanei, convegni e concerti, che potranno essere messe a

disposizione delle realtà culturali del territorio. Palazzo Massari sarà un

polo espositivo di 10.000 mq dedicato a Boldini, De Pisis e altri grandi

nomi dell’arte moderna e contemporanea. Avrà quattro musei permanenti

(Museo dell’800, Museo del 900, Museo Filippo de Pisis e Museo Giovanni

Boldini) e riaprirà a giugno 2026. L’assessore anticipa inoltre che vi

sorgerà anche la “terza libreria della città, che sarà presidio culturale e

punto di riferimento anche per presentazioni e incontri”. Il Museo del

Risorgimento e della Resistenza avrà finalmente uno spazio espositivo

moderno con apertura prevista nel dicembre 2025 alla casa della Patria Pico

Cavalieri. Infine Palazzina Marfisa d’Este che sarà una casa-museo

ripensata, pronta a maggio 2025.

Anche la considerazione della città patrimonio Unesco sarà valorizzata, con

la creazione di un hub UNESCO alla Porta degli Angeli, per il coordinamento

delle attività legate al Delta del Po e al sistema rinascimentale.

“Ferrara ha un’occasione unica per ridefinire il suo ruolo culturale. I

prossimi due anni, segnati da queste importanti riaperture, segneranno il

futuro della città per i prossimi 50. A breve avrà una dimensione

espositiva che nessun’altra città d’Italia della nostra estensione ha.

Anche questa è programmazione. Il valore dei progetti non si calcolano solo

dai numeri fatti in mostra. Noi di mostre ne abbiamo fatte 58, prima erano

8 mostre in sei anni e con numeri che anche allora variavano da proposta a

proposta”, spiega Marco *Gulinelli*, assessore alla Cultura: “Ferrara è

patrimonio Unesco non solo per Palazzo dei Diamanti. Prima non esisteva un

ufficio dedicato, non esisteva un progetto, abbiamo voluto istituirlo e

abbiamo intrapreso un dialogo virtuoso tra Ferrara e il delta del Po per

valorizzare questo importante riconoscimento. Abbiamo fatto ripartire una

cabina di pilotaggio e abbiamo vinto un bando per aprire Porta degli Angeli

e costituirvi un hub UNESCO, che poi potrà essere usato dalle associazioni

di categoria”.

*Gulinelli* ha sottolineato infine un più complessivo “cambio di paradigma”

intrapreso. “Nel 2026 avremo in città più di dieci spazi espositivi

riaperti. Al di là di ogni opposizione politica, per la città è una sfida

epocale. Ferrara ora più che mai ha bisogno di coesione e del supporto di

tutti i suoi cittadini per tracciare un percorso virtuoso, a favore di

tutta la città”.

“Seguendo anche le richieste delle associazioni di categoria fatte in

passato, abbiamo già approvato in Giunta tutti gli eventi del 2025, circa

300 eventi che abbiamo raggruppato e già trasmesso agli interessati e che

via via pubblicheremo sulle piattaforme di inferrara. Per i 30 anni

dell’ottenimento del riconoscimento Unesco stiamo già lavorando per

valorizzare questo importante traguardo”, ha aggiunto e concluso

l’assessore al turismo Matteo *Fornasini*.

Natascia *Frasson*, dirigente dei beni monumentali del Comune, a fine

dell’incontro, ha ricordato che il rinnovamento complessivo dei restauri

dedicati ai beni monumentali ha cubato in questi anni 65 milioni di euro.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

