Solitek, Rubano: “Grazie a Urso e Valentini per attenzione a Sannio”

“La proroga concessa alla società lituana Solitek è un’ottima notizia e ringrazio il ministro Urso e il viceministro Valentino Valentini per l’ottimo lavoro svolto e per il risultato raggiunto, un segnale di attenzione nei confronti della Campania e in particolare il Sannio. Con l’accordo raggiunto si garantiranno 300 posti di lavoro, si rilancia il sistema imprenditoriale campano dando speranza a tutto il territorio”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato campano di Forza Italia.

