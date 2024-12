(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 *Cnpr Forum, l’impatto dell’intelligenza artificiale su etica e lavoro *

*De Priamo (FdI): “In Senato disegno di legge primo atto normativo in

Italia”*

*Dori (AVS): “In Italia emergenza alfabetizzazione digitale”*

*Cattaneo (FI): “Investire nella formazione”*

*Iaria (M5s): “Regole precise per gestione IA” *

“L’intelligenza artificiale generativa, con il suo potenziale innovativo,

richiede una regolamentazione adeguata, come il disegno di legge 1146 in

discussione al Senato. Un approccio centrato sull’uomo, supportato da norme

flessibili e formazione mirata, è essenziale per promuovere un uso etico e

consapevole dell’IA. Questo permetterà di utilizzare le opportunità,

ridurre i rischi e garantire un progresso tecnologico equilibrato e

sostenibile”.

Lo ha dichiarato *Andrea De Priamo*, senatore di FdI nelle Commissioni

Affari Costituzionali e Ambiente a palazzo Madama, nel corso del Cnpr forum

speciale “Etica, tecnologia e lavoro: cosa cambia con l’intelligenza

artificiale”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli

esperti contabili, presieduta da *Luigi Pagliuca*.

“Nonostante i progressi tecnologici, l’Italia è in ritardo in Europa per

competenze digitali e alfabetizzazione informatica. Per sfruttare le

potenzialità della digitalizzazione – ha sostenuto *Devis Dori*,

parlamentare di Avs in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati -, è

fondamentale una formazione che integri competenze tecniche e culturali.

Inoltre, servono regole legislative per governare lo sviluppo tecnologico.

A livello parlamentare, sono in corso indagini per valutare i rischi e le

opportunità dell’intelligenza artificiale, garantendone un uso sicuro e

consapevole”.

Per *Alessandro Cattaneo*, esponente di Forza Italia in Commissione

Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei deputati: “Affrontare

i cambiamenti tecnologici richiede un approccio proattivo, trasformando le

sfide in opportunità e investendo nella formazione continua delle

competenze umane. È fondamentale preservare il ruolo centrale dell’essere

umano, valorizzando la sensibilità e la capacità di mediazione, affinché la

tecnologia rimanga uno strumento governato dall’uomo. L’obiettivo è

orientare il progresso tecnologico verso il bene comune, mantenendo il

controllo umano al vertice dei processi”.

L’impatto dell’IA nella quotidianità è stato al centro dell’intervento

di *Antonino

Iaria*, deputato del M5s in Commissione Trasporti, Poste e

Telecomunicazioni a Montecitorio: “L’intelligenza artificiale non va vista

solo come uno strumento per semplificare i processi, ma come un’opportunità

per trasformare radicalmente lavoro e società, innalzando la qualità in

ogni settore. Tuttavia, il dibattito sull’IA è spesso superficiale,

ignorando la necessità di una formazione adeguata, regole chiare e un

approccio strutturato. È fondamentale sviluppare una mentalità consapevole

per sfruttare l’IA come motore di progresso, evitando il rischio di un

divario sociale, dove solo una parte della popolazione beneficia delle sue

potenzialità, lasciando altri esclusi dalle opportunità di questa

rivoluzione”.

Nel corso del dibattito, moderato da *Anna Maria Belforte*, diversi sono

stati i contributi di tecnici e professionisti.

Per *Sergio Cutrona*, Presidente del Tribunale dei Minorenni delle

Marche: “L’intelligenza

artificiale pone sfide complesse, soprattutto se utilizzata per sostituire

l’impegno umano, come nel caso dei giovani che ricorrono alle chatbot per

attività come i compiti. Questo rischio può impedire lo sviluppo delle

potenzialità umane, portando a una società meno dipendente dall’uomo. È

fondamentale guidare l’intelligenza artificiale, utilizzando come un

potente strumento al servizio delle capacità umane, senza delegare ad essa

il nostro sviluppo personale”.

*Mario Nobile*, direttore generale Agenzia per l’Italia Digitale, ha

evidenziato “L’intelligenza artificiale deve essere governata per garantire

un uso consapevole e opportuno, adattato ai casi specifici. È una

tecnologia che offre grandi opportunità per migliorare le prestazioni

umane, purché sia adottata seguendo linee guida chiare. Entro fine anno,

saranno pubblicate indicazioni su adozione, sviluppo e procurement, per

favorire l’integrazione responsabile. Centrale rimane il tema etico e il

coinvolgimento di istituzioni educative per una formazione adeguata e una

scelta informata”.

Secondo *Rosa Santoriello*, consigliere d’amministrazione Cnpr “L’intelligenza

artificiale offre ai commercialisti l’opportunità di trasformare il loro