SOSTITUISCE LA PRECEDENTE +++ Re: A SCUOLA DI CUCINA FERRARESE A CASA DI SOFIA, VIAGGIO CON LA FOOD BLOGGER SERENA POLINI TRA TRADIZIONE E SAPORI AUTENTICI NEL CENTRO DI FERRARA. CARITÀ: “COME COMUNE SUPPORTIAMO QUESTE INIZIATIVE, CHE CONTRIBUISCONO ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

A SCUOLA DI CUCINA FERRARESE A CASA DI SOFIA, VIAGGIO CON LA FOOD BLOGGER

SERENA POLINI TRA TRADIZIONE E SAPORI AUTENTICI NEL CENTRO DI FERRARA.

CARITÀ: “COME COMUNE SUPPORTIAMO QUESTE INIZIATIVE, CHE CONTRIBUISCONO ALLA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

Ferrara, 14 dic – Un viaggio nella cucina ferrarese, tra sapori autentici e

tradizioni tramandate di generazione in generazione. Questa la base del

progetto portato avanti da Sofia Solina, gestore della pagina Instagram e

dell’experience Salepepequantobasta, e da Serena Polini, food blogger e

content creator di Serefoodetravel, in veste di “allieva” alla cooking

class.

Entrambe giovani imprenditrici ferraresi, Solina e Polini si sono

incontrate e hanno dato vita a questa iniziativa, per raccontare il

territorio attraverso i nuovi media e gustare insieme la tradizione

enogastronomica che caratterizza le nostre terre.

L’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ferrara ha voluto

patrocinare l’iniziativa, rivolta in genere a clienti giovani, spesso

stranieri, e soprattutto curiosi di scoprire il gusto del viaggio e

l’atmosfera delle città italiane.

“Per loro realizziamo un’esperienza fatta di sapori, profumi, tradizione e

buona compagnia. Il tutto nel nome della straordinaria cultura gastronomica

estense, in cui l’arte culinaria e la storia ferrarese si sposano con la

realtà cittadina e il suo centro storico a misura d’uomo, in cui si snodano

le vie e le piazze disseminate di botteghe storiche proprio sotto casa,

dove trovare quei prodotti tipici che ricreano gusti ed aromi mai

dimenticati, garanzia di qualità a chilometro zero”, raccontano Sofia

Solina e Serena Polini.

“L’assessorato alle attività produttive ha sostenuto questa iniziativa,

patrocinando l’evento, perché contribuisce a valorizzare il nostro

territorio, i nostri prodotti e le nostre attività delle botteghe storiche.

Si tratta di un progetto che, unendo l’esperienza culinaria a quella

imprenditoriale e turistica, mette insieme tanti elementi che sono di

rilievo anche per la nostra amministrazione comunale. Come Comune

sosteniamo questo tipo di iniziative che valorizzano insieme sia il

commercio che l’imprenditoria ferraresi, oltre alle nostre tradizioni”, ha

detto l’assessore Francesco Carità.

La giornata ha previsto una prima tappa al bar pasticceria Bida, di via

Mazzini, storico locale del centro cittadino recentemente rinnovato, per

proseguire poi con una spesa nelle altre botteghe storiche Panificio

Perdonati, Bottega del Formaggio, Macelleria Paltrinieri.

A seguire è iniziata la vera e propria cooking class a casa di Sofia (in

via Ripagrande), dove i presenti si sono riuniti attorno ai fornelli per

preparare insieme le ricette tipiche di pinzini fritti e salumi,

cappelletti in brodo e dolce tenerina.

*Immagini con Sofia Solina e Serena Polini insieme all’assessore Francesco

Carità durante il giro nelle botteghe storiche del centro di Ferrara in

vista del cooking show.*

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

