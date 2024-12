(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Cittadinanza. Bonelli: per Milei procedura lampo, mentre c’è chi aspetta

anni. Tajani conferma o smentisce per Bolsonaro?

“Il governo italiano ha concesso la cittadinanza italiana a Javier Milei

con una velocità che non viene riconosciuta a molti che si trovano

all’estero e che hanno genitori o nonni italiani. Perché questa procedura

accelerata per Milei, quando altri che richiedono la cittadinanza per ius

sanguinis devono aspettare anni?”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde che prosegue:

“Posso affermare con certezza, senza possibilità di smentita, che i figli

dell’ex presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Jair Bolsonaro,

Flávio Bolsonaro ed Eduardo Bolsonaro, hanno ottenuto la cittadinanza

italiana. Il ministro degli Esteri, Tajani, può confermare o smentire che

anche l’ex presidente Jair Bolsonaro abbia ottenuto la cittadinanza

italiana? Abbiamo informazioni secondo cui Jair Bolsonaro ha presentato

richiesta. L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato coinvolto, l’8

febbraio, in un’operazione della polizia legata a un’inchiesta per

“tentativo di colpo di stato”, culminato nella rivolta di Brasília dell’8

gennaio 2023; per questo motivo, le autorità brasiliane gli hanno revocato

il passaporto. Bolsonaro è stato dichiarato ineleggibile per otto anni per

aver diffuso false informazioni sul sistema di voto elettronico. Inoltre, è

stato coinvolto in varie inchieste da quando non è più presidente, anche

con accuse di corruzione. Sarebbe gravissimo se il governo italiano avesse

proceduto a concedere il passaporto italiano a Jair Bolsonaro. Su questo ho

presentato un’interrogazione”, conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75