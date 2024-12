cs coperte

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Continua la produzione di coperte a cura di “Col Sorriso” per le persone più

fragili

Da alcuni anni i membri dell’Associazione Col Sorriso realizzano

artigianalmente delle coperte che poi donano alla Caritas marignanese così

da renderle disponibili per le persone più fragili. Una nuova consegna è

stata effettuata ad inizio dicembre con grande soddisfazione da parte di

tutte le realtà coinvolte. I referenti del progetto sottolineano il valore

dell’esperienza che riempie il cuore per lo spirito “unione, condivisione,

solidarietà che accompagna tutte le fasi del progetto, da quando viene

reperito il materiale, alla lavorazione nella produzione ed alla consegna

dove tocchiamo con mano quanto sia importante e di grande valore questo

nostro progetto, ancora più in prossimità delle festività natalizie”. I

referenti Caritas sono commossi dal valore, ma anche dalla continuità del

progetto e tengono a ringraziare per l’amore l’impegno messo a disposizione

della comunità e in particolare delle persone con maggiori difficoltà.

L’Amministrazione plaude a questi gesti di profonda sensibilità ed

attenzione che incarnano l’autentico spirito del Natale e di solidarietà.

