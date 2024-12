(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 dicembre 2024 Presidente Fontana, cordoglio per scomparsa Primo Maresciallo Branca

Roma, 8 dic – “Desidero esprimere il mio profondo cordoglio ai familiari del Primo Maresciallo dell’Esercito Francesco Branca, la cui improvvisa scomparsa ci riempie di tristezza. In questo momento di grande dolore, estendo il mio pensiero di vicinanza all’Esercito Italiano e in particolare a chi ha condiviso con Branca il servizio e la missione a Novo Selo, in Bulgaria”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana