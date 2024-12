PAOLA DI BENEDETTO SU RTL 102.5: DA LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 SARÀ UNA DELLE VOCI DI “MISERIA E NOBILTÀ” INSIEME AL CONTE GALÈ, FABRIZIO FERRARI E VIRGINIA TSCHANG

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

DA LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024

SARÀ UNA DELLE VOCI DI “MISERIA E NOBILTÀ” INSIEME

AL CONTE GALÈ, FABRIZIO FERRARI E VIRGINIA TSCHANG

Paola Di Benedetto torna su RTL 102.5 e si unisce al team di “Miseria e Nobiltà”, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, con il “sempreverde” Conte Galè, la voce profonda e inconfondibile di Fabrizio Ferrari e la new entry Virginia Tschang.

A partire da lunedì 9 dicembre 2024, Paola Di Benedetto, amatissima dal pubblico e già protagonista di eventi di successo come RTL 102.5 Power Hits e Radio Zeta Future Hits Live, torna a far parte della squadra della prima radiovisione d’Italia.

Con oltre 1 milione di follower sui social, Paola è uno dei volti più amati d’Italia. Da lunedì 9 dicembre sarà in diretta, dal lunedì al venerdì, dalle 13:00 alle 15:00, su RTL 102.5, nello storico programma “Miseria e Nobiltà”.

«Sono prontissima a riabbracciare ‘radiofonicamente’ tutti gli amici di RTL 102.5! Com’è che canta Venditti? Certi amori non finiscono… fanno giri immensi e poi ritornano! Ci risentiamo tutti i giorni da lunedì… sono proprio felice!», dichiara Paola Di Benedetto.

