(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 IMMIGRAZIONE: MONTARULI (FDI), CENTRI SOCIALI IN ALBANIA. CONTROLLI AL

RITORNO

“Alcuni esponenti dei centri sociali torinesi si sono recati in gita in

Albania, scimmiottando quanto fatto da certi politici di sinistra, con

l’unico scopo di criticare il modello migratorio sostenuto dal governo

Meloni, che invece molti considerano da seguire. Dopo i fatti accaduti

negli ultimi giorni a Torino, dove abbiamo assistito a scontri e

manifestazioni violente, queste persone non avrebbero dovuto nemmeno

circolare in Italia, figuriamoci andare all’estero. Ora sarebbe opportuno

effettuare controlli al loro rientro per identificare eventuali

responsabili dei disordini degli scorsi giorni. Si tratta di persone che

sembrano dedicarsi esclusivamente a creare tensioni e che sanno esprimere

il proprio disappunto unicamente con metodi violenti e criminali”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.