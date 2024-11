(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 29 novembre 2024

comunicato stampa

A processo per direttissima un giovane arrestato ieri sera a Marina Centro dalla Polizia Locale, sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 10 grammi di cocaina e 630 euro

Un giovane (classe 2000) è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo essere stato sorpreso con 10 grammi di cocaina e 630 euro, ritenuti provento dello spaccio. Questa mattina comparirà davanti al Giudice per il processo per direttissima con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti in borghese della Polizia Locale sono intervenuti ieri sera in seguito ad alcune segnalazioni di movimenti sospetti, riconducibili a un possibile spaccio di droga. I sospetti sono stati confermati dopo diversi pedinamenti. Gli uomini della squadra giudiziaria sono intervenuti per fermare un giovane (classe 2000) a bordo di un monopattino mentre scambiava denaro con una coppia seduta in un’auto, parcheggiata nella zona di Marina Centro. Dalle successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari è emerso che il conducente dell’auto (anch’egli classe 2000) nascondeva nel vano dello sterzo 10 grammi di cocaina, suddivisi in tre blocchi, che stava per cedere al giovane in monopattino in cambio della somma di 630 euro, appena ricevuta dall’acquirente.

Gli agenti hanno segnalato alla Prefettura il giovane in monopattino, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi: un bilancino di precisione, ritagli di plastica e bicarbonato per il taglio della sostanza, rinvenuti durante la perquisizione nella stanza d’albergo in cui alloggia.

Il conducente del veicolo è stato invece tratto in arresto con l’accusa di spaccio, essendo stato trovato in possesso del denaro e della sostanza stupefacente nascosta nell’auto. Questa mattina dovrà comparire per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.

L’Ufficio Stampa