Rimini “accende” le luci sulla città – SECONDO INVIO FOTO

Rimini 23 novembre 2024

Rimini “accende” le luci sulla città

Le luci del Natale accendono una luce di speranza per dire no alla violenza sulle donne

Con una grande partecipazione di piazza si sono accese le luci sulla città. Un momento di grande emozione che anche quest’anno ha unito la magia delle luci del Natale alla luce della speranza per il futuro con un’accensione dedicata a tutte le donne vittime di violenza.

“E’ per te”

“Piuttosto che temere l’oscurità è meglio accendere una piccola luce”, è la frase di Confucio scelta, al termine della camminata “E’ per te” nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come messaggio di speranza che ha dato il via, da piazza Cavour, all’accensione di tutte le luci cittadine.

La camminata, iniziata con l’accompagnamento di tamburi e percussioni, è stata seguita e partecipata da centinaia di cittadine e cittadini, rappresentanti delle Istituzioni e associazioni, è stata curata dal Comune di Rimini e dall’Associazione Rompi il silenzio, con la collaborazione di tutte le associazioni della #retedonnerimini (Crisalide, Coordinamento Donne Acli, Coordinamento Donne Rimini, Noidonne, Uisp, Soroptimist ) e con il sostegno di Rivierabanca.

“Il sogno del Natale”

Come da tradizione, ad accendere la magia del Natale è stato un suggestivo conto alla rovescia in pieno clima natalizio, che ha dato ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.

“Il sogno del Natale”, l’illuminazione diffusa e coordinata lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un grande cielo ‘planetario’ con stelle luminose, luna, astri e stelle comete caratterizzerà l’illuminazione delle prossime festività con luci bianche calde e con soggetti di tipo tradizionale di colore bianco, con tocchi di oro e rosso, per un Natale sobrio ma pieno di calore.

Ad introdurre l’accensione delle luci è stata l’Orchestra Eyos – Einstein Youth OrcheStar del liceo Einstein di Rimini, aprendo la festa al davanti al Palazzo dell’Arengo con un programma musicale di grande impatto: due brani tratti dall’album di debutto Urban Treasures (The Hidden Rhythm of the World e I See Through You), un’emozionante rein-terpretazione di Soul Cake, i classici natalizi All I Want for Christmas Is You, Jingle Bells Rock e Adeste Fideles, per culminare con un’esplosiva esecuzione di Right Here Right Now, sotto la guida del maestro Davide Tura.