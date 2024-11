(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Campania. Ferrante (Fi), Liberarla da cappa De Luca, riportiamo centrodestra in Regione

“Forza Italia vuol farsi promotrice del percorso politico che riporterà il centrodestra alla guida della Campania. La nostra regione può e deve spiccare il volo, diventando il motore della ripresa del Mezzogiorno e quindi di tutto il Paese. Dobbiamo voltare pagina dopo anni di malgoverno, cabaret e tensioni istituzionali. L’obiettivo è liberare la Campania dalla cappa asfissiante del sistema di De Luca, ormai trincerato nel suo fortino, e rivitalizzare le forze sane del nostro territorio che, in questi lunghi anni, non si sono piegate alla logica del clientelismo”. Lo ha detto, intervenendo agli Stati generali di Forza Italia Napoli e provincia che si sono svolti a Casalnuovo di Napoli, il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

“Da qui ai prossimi mesi racconteremo ai cittadini il lavoro che stiamo portando avanti per la Campania e per il Sud in Parlamento e al Governo. Penso – ha aggiunto – ai massicci investimenti sulle infrastrutture, anzitutto l’alta velocità Napoli – Bari e la Salerno – Reggio Calabria, o al rilancio di aree come Bagnoli e all’erogazione dei Fondi di Coesione e Sviluppo pari a 6,5 miliardi. Dobbiamo portare anche in Campania un modello di governo in grandi di coniugare sviluppo economico e coesione sociale. Forza Italia a livello regionale ha un’eccellente classe dirigente che ha tutte le carte in regola per guidare la nostra regione. Per noi la direzione da intraprendere verso il 2025 è chiara: prenderci cura di chi in questi anni è rimasto indietro, di chi – non facendo parte dell’apparato deluchiano – è stato lasciato fuori. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni, puntando sulla buona politica e sul buon governo che siamo in grado di rappresentare. Sono convinto che il contributo di Forza Italia sarà determinante per il successo delle prossime regionali in Campania”, ha concluso Ferrante.

