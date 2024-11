TCI: un viaggio lungo 130 anni, la tradizione si fa futuro. A Roma l’evento celebrativo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 TCI: un viaggio lungo 130 anni, la tradizione si fa futuro

Franco Iseppi, Presidente uscente: «Touring sempre più comunità di

appartenenza»

Gian Domenico Auricchio, nuovo Presidente: «Dal 1894 siamo i custodi del

valore del viaggio come strumento di scoperta e conoscenza»

[image: 130 anni TCI_Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

insieme a Franco Iseppi (Presidente uscente del TCI) e Gian Domenico

Auricchio (nuovo Presidente TCI).jpeg]

Roma, 22 novembre 2024 – Parte dalla Capitale il viaggio del Touring Club

Italiano, dove, nella gremita sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a

Piazza di Pietra, sede della Camera di Commercio di Roma, si sono svolte le

celebrazioni del 130esimo anniversario del TCI, alla presenza del

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un traguardo fatto di

passione per la cultura e il territorio del Bel Paese, che in oltre un

secolo ha segnato il nuovo modo di viaggiare, anticipando tempi e mode.

Il Touring Club Italiano (TCI), fondato nel 1894 con l’ambizione di

prendersi cura dell’Italia come bene comune, ha segnato un percorso unico

nella nostra storia. Da 130 anni si impegna a tutelare e valorizzare il

patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano,

promuovendo un turismo etico, responsabile e sostenibile, capace di

coniugare tradizione e innovazione.

Padrone di casa Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma

che afferma: «Da sempre, le tante reti che attraversano il tessuto sociale

del nostro Paese rappresentano la sua grande forza. Le libere associazioni

sono il pilastro di qualsiasi democrazia. E un’associazione come il Touring

Club Italiano, divenuta ora fondazione, assume particolare rilievo. L’aver

scelto la nostra sede per celebrare i suoi 130 anni di storia, alla

presenza del Presidente della Repubblica, è per noi motivo di orgoglio e

soddisfazione. La Camera di Commercio di Roma, il luogo in cui si realizza

l’incontro fra l’agire delle Istituzioni e delle imprese, opera, infatti,

per supportare l’attività delle imprese e, insieme, per accompagnarle nelle

difficili sfide della transizione energetica e digitale. E’, dunque, motore

propulsivo di un’innovazione che è, insieme, sociale ed economica».

Presente anche il sindaco di Roma *Roberto Gualtieri,* che ha commentato: «Il

Touring Club Italiano è una delle più importanti istituzioni culturali del

nostro Paese. Centotrent’anni fa, fatta l’Italia bisognava fare gli

italiani, anche attraverso la scoperta del territorio, nella sua diversità

e nella sua unità, facendo appassionare e facendo scoprire ai viaggiatori

tutte le bellezze di un patrimonio unico. In questo secolo e oltre di

storia del Touring Club, la concezione stessa del turismo è notevolmente

mutata e si è sviluppata verso nuove frontiere, rendendo necessario

attrezzarci per sfruttare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie.

Proprio il Touring Club Italiano, ci offre un bellissimo esempio con la sua

App “In viaggio”, uno strumento molto innovativo e apprezzato, con

l’offerta digitale delle sue guide e dei suoi podcast. Anche Roma Capitale

si è mossa su questo fronte e a breve lanceremo Julia, la Virtual Assistant

di Roma, che utilizza le versioni più avanzate dell’intelligenza

artificiale per dialogare con i turisti e i romani in più di 60 lingue. La

nostra città chiuderà il 2024 con circa 50 milioni di presenze e si troverà

ad affrontare una sfida senza precedenti come quella del Giubileo. Dobbiamo

innanzitutto puntare sempre più su un’offerta diversificata e diffusa anche

di esperienze. In questo senso una realtà autorevole come il Touring Club è

un alleato fondamentale della Capitale, per promuovere nella sua intera

ricchezza l’offerta di esperienze».

La celebrazione dei 130 anni è stata occasione per ufficializzare il

passaggio di consegne tra il Presidente del Touring Club Italiano

uscente Franco

Iseppi, il quale ha concluso il proprio mandato dopo 15 anni di Presidenza,

e il nuovo Presidente della Fondazione.

«Questo importante compleanno e il convegno mi sono sembrati la migliore

scenografia in cui ambientare la conclusione del mio mandato come Presidente

– ha dichiarato il Presidente uscente Franco Iseppi -. Sono passati quasi

quindici anni da quando ho avuto l’onore di assumere la presidenza del TCI,

anni in cui l’Italia ha vissuto un periodo di profonde trasformazioni e in

cui ho lavorato duramente per ritrovare la nostra identità e costruire una

nuova visione per il futuro. Un percorso che ha avuto il suo approdo nella

trasformazione in Fondazione concluso all’inizio di quest’anno, il che

riflette la nostra evoluzione in una “comunità di appartenenza” unita

attorno a valori condivisi e obiettivi chiari. Nel prossimo futuro sono

certo che questo impegno di rinnovamento e rigenerazione continuerà sotto

la guida di Gian Domenico Auricchio. Seguendo la linea tracciata finora,

saprà guidare la nostra Fondazione con grande competenza negli anni a

venire, continuando a privilegiare l’aggiornamento del nostro pensiero e i

nostri valori fondativi».

Il Consiglio Direttivo, riunitosi proprio nella giornata di ieri, ha

deliberato di nominare Gian Domenico Auricchio, nuovo Presidente della

Fondazione.

«È per me un grande onore iniziare il mio mandato di Presidente celebrando

questo splendido traguardo dei 130 anni – ha dichiarato il neoeletto

Presidente Auricchio -. Dal 1894 siamo i custodi del valore del viaggio

come strumento di scoperta e conoscenza, di inclusione e rispetto

dell’ambiente e delle comunità ospitanti. C’è un filo rosso evidente che

lega la nostra opera di “cucitura” dei territori: il pensiero costantemente

rivolto non tanto alla conservazione e non solo alla valorizzazione, ma

soprattutto a ciò che lasceremo alle generazioni future. Il Touring, ad

esempio, crede fermamente che nei borghi risieda un potenziale inesplorato,

una possibilità unica per differenziare il prodotto turistico nazionale.

Con questa convinzione abbiamo organizzato questo incontro, dedicato a un

tema che guarda lontano e che continuerà ad animare il nostro impegno,

convinti che il cammino intrapreso condurrà a un futuro in cui l’Italia si

potrà riscoprire e rinnovare, insieme».

La tradizione si fa futuro. Da 130 anni insieme per l’Italia bene comune

Per celebrare il 130° anniversario dalla sua nascita, il Touring Club

Italiano ha organizzato un evento speciale incentrato sul tema dei borghi,

che esalta la particolarità del TCI di guardare all’autentico, per

esplorare le sfide e le opportunità legate alle aree interne nel contesto

contemporaneo. I panel in programma, ciascuno con un focus specifico, hanno

intrecciato innovazione sociale e digitale, valorizzazione delle comunità

locali e il ruolo crescente delle nuove tecnologie nel raccontare e

promuovere questi territori, in un’ottica sempre rinnovata e sostenibile

dell’esperienza di viaggio.

L’evento è stato anche importante momento di condivisione di esperienze e

best practices, che guarda alla costruzione di una visione di futuro unica,

capace di restituire ai borghi la centralità che meritano, mettendo in luce

il loro potenziale – stante la loro capillare diffusione sul territorio

nazionale – come laboratori di innovazione culturale, sociale ed economica.