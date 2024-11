(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 UMBRIA: NEVI, “FORZA ITALIA HA OTTENUTO RISULTATI SIGNIFICATIVI”

“Abbiamo perso perché, in questi cinque anni, non siamo riusciti a far capire adeguatamente quanto è stato fatto: dalla gestione della pandemia al PNRR, fino alla riduzione delle liste d’attesa. C’è stata probabilmente una mancanza di comunicazione da parte della giunta Tesei, nonostante si sia concentrata su questioni cruciali come il Covid e una sanità disastrata ereditata dalla sinistra. Detto ciò, la campagna elettorale è stata portata avanti da una coalizione compatta e coerente e Forza Italia ha ottenuto risultati significativi: due consiglieri eletti, tra cui Andrea Romizi, il più votato in assoluto con oltre 10.000 preferenze. Il nostro trend di crescita è evidente, e continueremo a lavorare per consolidarlo. Questa elezione in ogni caso, non è un segnale per il governo Meloni che resta più forte che mai. Sono dinamiche locali, e confonderle con la politica nazionale sarebbe un errore.” Così a Radio anch’io, Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia.

