M.O., Presidente Fontana: vicino a nostri militari, sconcerto per attacchi

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

“Solidarietà al contingente italiano di Unifil a Shama, in particolare ai militari più direttamente colpiti dall’attacco di oggi. Rimane il profondo sconcerto per queste gravi azioni dirette contro i nostri connazionali che operano per portare la pace in scenari di guerra”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.