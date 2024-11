(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 Umbria: Zan (PD), regione torna a centrosinistra, brava Proietti

“Congratulazioni a Stefania Proietti per la vittoria in Umbria: un risultato importante per tutta la coalizione e per il Partito Democratico, che riporta la regione al centrosinistra. Buon lavoro per le sfide che ci aspettano”.

Così in una nota Alessandro Zan della segreteria del Partito Democratico.

