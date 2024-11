(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 Regionali, Stefani (Lega): grazie Ugolini e Tesei, ripartiamo già da domani

Roma, 18 nov. – “Ringraziamo Elena Ugolini e Donatella Tesei per l’impegno in questa campagna elettorale. Gli elettori hanno sempre ragione, quindi ripartiamo già da domani con tanto impegno sul territorio, in Emilia Romagna e in Umbria”.

Così il deputato Alberto Stefani, vicesegretario federale della Lega.