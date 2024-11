Per la Giornata contro la violenza sulle donne al cinema Apollo di Albinea sarà proiettato il film Familia alla presenza del regista Francesco Costabile

(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

Nella giornata contro la violenza sulle donne al cinema

Apollo

sarà proiettato il film “Familia” alla presenza del regista

Francesco Costabile

Al temine della proiezione l’autore si confronterà con il pubblico e risponderà

alle domande

ALBINEA (18 novembre 2024) – Si intitola “Familia” il film di Francesco

Costabile che verrà proiettato alle ore 20.45 di venerdì 22 novembre al cinema

Apollo di Albinea in occasione della Giornata internazionale contro la violenza

sulle donne. Si tratta di un’opera intensa che esplora i temi della famiglia e le

dinamiche complesse che possono celare situazioni di violenza e oppressione

nell’ambiente domestico.

La proiezione della pellicola vedrà la presenza del regista in sala e sarà così

l’occasione per un confronto e una riflessione con l’autore, che

condividerà con gli spettatori il processo creativo e le motivazioni dietro la

realizzazione di questo suo nuovo film.

Il film è stato presentato in concorso nella sezione Orizzonti durante l’81esima

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il secondo

lungometraggio di Francesco Costabile è stato accolto da un lungo ed

emozionato applauso e premiato per il miglior attore protagonista (Francesco

Gheghi). Il cineasta cosentino, tornato alla regia dopo l’intenso e

apprezzatissimo ‘Una femmina’, ha confezionato un’opera di grande potenza,

stilistica, visiva e narrativa, forte di un romanzo alla base, scritto da Luigi

Celeste e Sara Loffredi, dal titolo ‘Non sarà sempre così’.

Attraverso il filtro del racconto cinematografico, Familia mette in luce una serie

di questioni su cui riflettere, a partire dalla mancanza di una rete che dia modo

alle donne di sentirsi protette. Una pellicola che racconta la difficoltà di riuscire

a denunciare, la paura di perdere i propri figli, l’angoscia di ritrovarsi soli e

senza protezione.

