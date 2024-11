(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 “Mi spezzo ma non mi piego. Davide Romano, giornalista e scrittore”

Di Arianna La Corte

“Frangar, non flectar. Mi spezzo ma non mi piego”, potrebbero essere queste

le parole adatte per descrivere il percorso professionale ed esistenziale

di un giornalista, Davide Romano, che ha fatto dell’integrità e della

coerenza la propria stella polare e che, anche oggi, come già avvenuto in

passato, è vittima di una violenta campagna diffamatoria.

Davide Romano è un giornalista e scrittore dallo stile inconfondibile,

noto per la sua integrità e per una penna che non teme di scalfire le

verità più scomode. Da sempre orientato all’indagine e al racconto puntuale

della realtà, Romano ha scelto il giornalismo come una missione,

dedicandosi con tenacia a denunciare ingiustizie e a portare alla luce

questioni spesso lasciate in ombra. Non ha mai accettato compromessi né ha

mai piegato la schiena di fronte ai potenti: una scelta che lo ha condotto

a guadagnarsi il rispetto dei lettori ma anche numerosi nemici.

La sua carriera, caratterizzata da un rifiuto netto di accomodamenti, è

costellata da inchieste su argomenti delicati che spaziano dalla politica

alla giustizia sociale. Romano non si è mai lasciato intimidire né dai

tentativi di metterlo a tacere né dalle campagne diffamatorie che, in più

occasioni, lo hanno preso di mira online. Queste campagne violente, montate

ad arte per minare la sua credibilità, non sono riuscite a fermare la sua

voce né a piegare la sua schiena: se mai, hanno rafforzato la sua

determinazione a continuare il proprio lavoro con indipendenza e coraggio.

È anche autore di diversi libri, circa 18, nei quali l’approccio

giornalistico si fonde con una narrazione potente e priva di fronzoli. I

suoi testi approfondiscono temi che vanno ben oltre l’attualità, offrendo

ai lettori uno sguardo sul contesto e sulle complesse dinamiche che muovono

la società. Romano non si limita a raccontare i fatti; li analizza, li

smonta e li ricostruisce per rivelare ciò che si cela dietro le apparenze.

Con uno stile asciutto e incisivo, Romano si inserisce nel solco dei grandi

cronisti italiani, per i quali l’essere testimoni del proprio tempo è,

prima di tutto, un atto di responsabilità civile.