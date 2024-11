++RPT TITOLO – STELLANTIS, BATTISTI: “BENE CONSIGLIO PROVINCIALE FROSINONE SU MOZIONE PER LEGGI REGIONALI 46 e 60”

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 STELLANTIS, BATTISTI: “BENE CONSIGLIO PROVINCIALE FROSINONE SU MOZIONE PER

LEGGI REGIONALI 46 e 60”

“La crisi che sta colpendo il settore automotive e lo stabilimento

Stellantis, con le prime drammatiche notizie sui licenziamenti dei

lavoratori dell’indotto, rappresenta una situazione gravissima che

necessita di un intervento da parte di tutte le istituzioni del territorio.

Per questo motivo, condivido l’iniziativa del Consiglio Provinciale di

Frosinone, che ha appena approvato all’unanimità, alla presenza dei

sindaci, una mozione a tutela dell’occupazione e dei lavoratori coinvolti e

sono soddisfatta che lo stesso abbia espresso una posizione chiara anche

sulle leggi regionali 46 e 60, strumenti essenziali per garantire

investimenti infrastrutturali e tutelare l’indotto industriale. Da tempo,

infatti, mi impegno con atti ed emendamenti al Bilancio per sostenere

queste misure, purtroppo bocciate ripetutamente dalla maggioranza di

centrodestra del presidente Rocca”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“È il momento – prosegue – di fare fronte comune per salvaguardare un

comparto strategico come quello automotive, difendendo i posti di lavoro e

promuovendo investimenti che possano ridare slancio all’economia locale. Il

mio impegno continuerà, insieme a tutte le forze istituzionali e sociali

che condividono l’urgenza di questa battaglia”.

13 novembre 2024