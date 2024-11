HWG Sababa alla CSET Conference di Genova: soluzioni di cybersecurity per trasporti ed energia

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Si è conclusa ieri la CSET Conference 2024, evento internazionale di grande rilievo svoltosi il 12 e il 13 novembre nella storica cornice del Palazzo della Borsa di Genova e promosso dal Centro di Competenza Start 4.0. Giunta alla sua decima edizione, la conferenza ha riunito esperti e professionisti della cybersecurity per confrontarsi sulle sfide legate alla protezione delle infrastrutture critiche nei settori strategici dei trasporti e dell’energia.

La conferenza ha offerto un palcoscenico d’eccezione per approfondire i temi dell’innovazione e della sicurezza, con interventi di esperti di sicurezza delle principali imprese italiane e figure di spicco del mondo istituzionale. Le discussioni si sono concentrate su temi di assoluta attualità, come l’adeguamento ai nuovi obblighi di cybersecurity introdotti dalla Direttiva NIS2, le implicazioni dei deepfake per la sicurezza digitale e la protezione integrata dei sistemi IT e OT per garantire infrastrutture critiche più sicure e resilienti.

HWG Sababa, leader nella cybersecurity, ha portato un contributo significativo all’evento grazie alla partecipazione del CEO Alessio Aceti e di Omar Morando, Head of OT Security. Il 12 novembre, Alessio Aceti ha moderato una Tavola rotonda dedicata al fenomeno dei deepfake e alle sue minacce crescenti per la sicurezza delle infrastrutture critiche. “La CSET Conference 2024 è stata un’occasione preziosa per analizzare in profondità il rischio rappresentato dai deepfake, discutendo non solo delle tecnologie per mitigarlo, ma anche degli aspetti tecnici e legali che lo accompagnano. Abbiamo esaminato come, prima ancora delle soluzioni tecnologiche, siano necessari processi aziendali solidi per difendere le infrastrutture critiche da questa minaccia in evoluzione. La discussione ha esplorato inoltre l’impatto del deepfake sulla resilienza delle infrastrutture e l’interazione tra questo fenomeno e le tematiche di cyber insurance, per valutare come questi rischi possano influenzare le politiche assicurative e le misure di protezione”.

Nella sessione di chiusura, Omar Morando ha partecipato alla Tavola rotonda “Sistemi IT e OT sempre più convergenti: AAA cyber resilience cercasi”, affrontando le necessità specifiche di sicurezza per gli ambienti operativi delle infrastrutture critiche. “La protezione dei sistemi OT è una priorità imprescindibile per la resilienza delle infrastrutture strategiche,” ha dichiarato Morando. “Questo confronto con i principali esperti del settore è un passo fondamentale per comprendere e contrastare le minacce più avanzate, in un contesto in cui le esigenze di cybersecurity evolvono rapidamente.”

L’unicità della CSET Conference risiede nella visione coordinata da Start 4.0, che trasforma l’evento in un percorso continuo e concreto: non un’occasione isolata di belle parole, ma un momento di confronto e collaborazione reale. Ogni anno, in questa cornice d’eccezione, una rete di aziende e istituzioni condivide risultati concreti e raccoglie idee per tracciare le direttrici future, rafforzando insieme la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche.

Attraverso la condivisione di esperienze e competenze con i principali attori della sicurezza digitale, HWG Sababa ribadisce la sua missione di supportare le organizzazioni nella difesa delle loro infrastrutture strategiche. Essere parte di CSET 2024 non è stato solo un’opportunità per alimentare il dialogo su temi cruciali, ma anche un’occasione per contribuire a definire nuovi standard di sicurezza, a livello nazionale e internazionale, in un contesto di cybersecurity in costante trasformazione.