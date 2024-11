(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 *NATO, GARDINI (FDI): 75 ANNI DI PACE E LIBERTÀ DA PROTEGGERE OGNI GIORNO *

“Celebrare i 75 anni del Consiglio d’Europa e della Nato, vuole essere

soprattutto un richiamo alla nostra responsabilità: pace, sicurezza e

libertà vanno protette ogni giorno, per le nostre generazioni e le

generazioni future. L’Europa era ancora segnata dalle rovine della seconda

guerra mondiale e un’altra minaccia si profilava: la ‘cortina di ferro’. La

democrazia e la libertà erano ancora in pericolo. Le due istituzioni

nacquero in questo contesto, fondate su un concetto essenziale: mai più

guerre. Oggi i valori fondanti sono più che mai attuali. Con la guerra in

Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e nel Mediterraneo, il ruolo di

queste organizzazioni restano più che mai essenziali. Anche per questo è

fondamentale che l’Assemblea del Consiglio d’Europa continui a promuovere

il dialogo e mantenga il proprio ruolo inclusivo”.

Lo ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati e presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea

parlamentare del Consiglio d’Europa, Elisabetta Gardini durante le

celebrazione per il 75esimo anniversario del Consiglio d’Europa e della

Nato.

Roma, 11 novembre 2024