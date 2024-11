(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

MANOVRA, FOTI (FDI): LANDINI E BOMBARDIERI SCONFESSATI DA SBARRA

Alla messa in scena degli aspiranti re Magi, Landini e Bombardieri,

rispondiamo con la concretezza della manovra messa in campo dal

centrodestra guidato da Fratelli d’Italia. Con 30 miliardi siamo riusciti a

dare risposte serie per sostenere redditi medio- bassi, lavoro, pensionati,

famiglie italiane. E’ lo stesso segretario della Cisl Sbarra a sconfessare

le analisi faziose e strumentali mosse dagli altri sindacati, ritenendo

convincenti le risposte fornite dal Governo. La maggioranza è coesa e

ribadiamo che quella di quest’anno sarà una manovra equilibrata e

responsabile. L’obiettivo di questo governo, scandito a chiare lettere

anche oggi da Giorgia Meloni, è la crescita e non il facile consenso, a cui

invece anela la sinistra.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

11 novembre 2024